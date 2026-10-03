۲ دانش آموز تبریزی در جمع برترینهای کنکور ۱۴۰۵
۲ دانش آموز تبریزی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ موفق به کسب رتبه چهار گروه آزمایشی تجربی و رتبه هفتم گروه آزمایشی علوم انسانی شدند.
سارینا واحدی دانشآموز دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان ناحیه چهار تبریز رتبه چهار گروه آزمایشی علوم تجربی را به خود اختصاص داد.
همچنین زهرا گلیزاده از دبیرستان نمونه دولتی باقرالعلوم ناحیه یک تبریز موفق شد رتبه هفت گروه آزمایشی انسانی را در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ کسب کند.
کسب این رتبههای برتر نام آذربایجان شرقی را در میان برگزیدگان آزمون سراسری ۱۴۰۵ قرار داد.