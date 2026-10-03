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رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از ارائه تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی فراجا در هفته انتظامی سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: هفته انتظامی سال ۱۴۰۵ با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» فرصتی برای ارائه خدمات مضاعف به مشمولان و خانوادههای آنان در بازه زمانی دهم تا شانزدهم مهرماه است.
وی گفت: به منظور تسریع در رسیدگی به درخواستهای مشمولان، در هفته جاری کمیسیونهای شورای پزشکی و شورای عالی و همچنین کمیسیون هیئتهای رسیدگی معافیت کفالت با تلاش مضاعف در سازمان و ردههای وظیفه عمومی استانها در سراسر به صورت ویژه در حال انجام میباشد. همچنین کمیسیونهای ویژه توجیه غیبت مشمولان تا سقف یک ماه برای رفع مشکل غیبت مشمولان در زمینه کلیه درخواستهای اعزام و معافیتهای سربازی در سراسر کشور نیز در هفته جاری برگزار میشود.
رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با بیان این مطلب که یکی دیگر از تسهیلات سازمان وظیفه عمومی در هفته انتظامی امسال رسیدگی ویژه به درخواستهای تمدید وتعجیل مشمولان در سراسر کشورمی باشد، افزود: مشمولان دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت، میتوانند برای بهره مندی از تسهیلات تمدید و تعجیل به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه کنند.
وی بیان کرد: از آنجا که سیاستهای سازمان همسو با تسهیل خدمت سربازی برای مشمولان متاهل دارای فرزند میباشد لذا در هفته انتظامی مشمولان متاهل و دارای فرزند در نزدیکترین مراکز آموزش محل سکونت همسرخود بکارگیری میشوند.
سردار علیدوست همچنین در خصوص تمدید مهلت معرفی مشمولان پذیرش دستیار تخصصی رشتههای بالینی گروه پزشکی اظهار کرد: با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور مبنی بر تاخیر اعلام نتایج نهایی کنکور پذیرش دستیار تخصصی رشتههای بالینی گروه پزشکی، برابر تسهیلات سازمان وظیفه عمومی فراجا، مهلت معرفی کلیه مشمولان غیرغایب فارغ التحصیل پزشک عمومی که در نیمه اول سال ۱۴۰۴ در سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل شدهاند، تا پایان مهر ۱۴۰۵ تمدید شد.
وی گفت: پذیرفته شدگان آزمون دستیاری در صورت شروع به تحصیل در آبان ماه سال جاری، میتوانند از معافیت تحصیلی بهرهمند شوند و در صورت عدم قبولی در آزمون، حداکثر تا پایان مهر ماه امسال میبایست نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) اقدام کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانوادههای آنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یاکانال سازمان در پیام رسانهای داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.