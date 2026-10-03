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مهلت ثبتنام تیمهای قرآنی کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد برای حضور در هجدهمین دوره مسابقات «مدهامتان» تا ۱۶ مهرماه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با هدف ایجاد زمینه مشارکت اعضای کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد در فعالیتهای قرآنی و شناسایی و تقویت استعدادهای قرآنی برگزار میشود.
براساس اعلام برگزارکنندگان، مدیران کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد که تاکنون برای تشکیل و ثبت تیم قرآنی کانون خود اقدام نکردهاند، میتوانند در فرصت باقیمانده نسبت به ثبت تیم اقدام کنند.
تشکیل تیمهای قرآنی، علاوه بر فراهم کردن زمینه حضور اعضای کانونها در این رویداد قرآنی، فرصتی برای تقویت فعالیتهای قرآنمحور در مساجد و شناسایی استعدادهای جدید در میان اعضای کانونهای فرهنگی ـ هنری به شمار میرود.
آخرین مهلت ثبت تیمهای قرآنی برای هجدهمین دوره مسابقات مدهامتان ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.
مدیران کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد میتوانند با مراجعه به بستر اعلامشده از سوی برگزارکنندگان، برای ثبت تیم قرآنی کانون خود و حضور در این دوره اقدام کنند.