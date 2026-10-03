بازداشت یک فعال غیرمجاز ارزی و کشف ۵۵ هزار و ۸۱۰ واحد ارز

بازداشت یک فعال غیرمجاز ارزی و کشف ۵۵ هزار و ۸۱۰ واحد ارز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار مهدی افشاری اظهار کرد: در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش‌دستانه پلیس در راستای مبارزه با اخلالگران بازار ارز، مشخص شد فردی در دفتر خود در یک پاساژ واقع در محدوده سبزه‌میدان، تحت پوشش خرید و فروش تلفن همراه اقدام به فعالیت غیرمجاز ارزی می‌کند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و پلیسی، ضمن شناسایی محل فعالیت این فرد، عملیات دستگیری وی را در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: مأموران این پلیس در جریان عملیات، فرد فعال غیرمجاز ارزی را که اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز می‌کرد، دستگیر کردند.

افشاری اظهار کرد: در بازرسی از دفتر کار متهم مشخص شد این محل فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بوده است و مأموران در ادامه بازرسی، ۵۵ هزار و ۸۱۰ واحد انواع ارز به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد تومان به همراه تعداد زیادی اسناد، مدارک و مستندات مرتبط با فعالیت غیرمجاز ارزی کشف کردند.

وی گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه اسناد و مدارک کشف‌شده برای ادامه روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.