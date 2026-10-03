توسعه زیرساخت‌های گمرکی و تسهیل تجارت در چابهار و ریمدان وسیستان وبلوچستان دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، فرود عسکری رئیس کل گمرک ایران در سفر به چابهار، بر توسعه زیرساخت‌های گمرکی، تسهیل فرآیند‌های تجاری، افزایش خدمات‌رسانی و ۲۴ ساعته شدن فعالیت گمرک مرزریمدان تأکید کرد.

رئیس‌کل گمرک ایران، در سفر به چابهار از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گمرکی منطقه بازدید و روند فعالیت گمرکات جنوب سیستان و بلوچستان را بررسی کرد.

وی در این بازدید بر تسهیل فرآیند‌های گمرکی و روان‌سازی امور تجاری تأکید کرد و توسعه زیرساخت‌ها را از الزامات افزایش خدمات‌رسانی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه دانست.

بیست وچهار ساعته شدن فعالیت گمرک ریمدان از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این سفر بود که با هدف افزایش خدمات‌رسانی و تسهیل فعالیت‌های تجاری در این مرز عملیاتی واجرایی شده است.

عسگری رئیس‌کل گمرک ایران همچنین بر جذب نیروی جوان و توانمند برای تقویت نیروی انسانی و ارتقای خدمات گمرکی در منطقه تأکید کرد.