به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «دوک» به کارگردانی راجر میشل، محصول ۲۰۲۰ امروز ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم بر اساس یک داستان واقعی در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی ساخته شده است. در سال ۱۹۶۱ راننده تاکسی به نام کمپتون بانتون نقاشی مشهور دوک ولینگتون را از موزه ملی لندن به سرقت می‌برد و اعلام می‌کند تنها در صورتی این نقاشی ارزشمند را بازمی‌گرداند که دولت بودجه بیشتری به حمایت از سالمندان اختصاص دهد. همچنین بانیتون به دنبال این کار عجیب، اما خیرخواهانه اش موفق می‌شود ازدواج خود را نجات دهد و زندگی شخصی اش را به وضعیت مطلوبی برساند.

جیم برادبنت، هلن میرن، فیون وایتهد، متیو گود و آنا مکسول مارتین در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

مجموعه «کلینیک رویا» به کارگردانی سجاد مهرگان و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر تحویلیان، از دوشنبه ۱۳ مهر هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می‌شود.

قصه «کلینیک رویا» از دهه ۱۳۵۰ شروع می‌شود و در سال ۱۴۰۳ به پایان می‌رسد. داستان درباره یک کلینیک پزشکی است که در طول سال‌ها دستخوش تغییرات زیادی می‌شود. شخصیت اصلی داستان، دکتری به نام «دکتر رویا» است که با چالش‌های مختلفی در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود روبه‌رو می‌شود.

وحید رهبانی، نیلوفر رجایی‌فر، محمد نادری، معصومه کریمی، رامین ناصرنصیر، امیر کربلایی زاده، نیلوفر پارسا، بهنام شرفی، صهبا شرافتی، مهری آل‌آقا، کیومرث مرادی، بابک افرا، جواد خواجوی، امیر غفارمنش، شهرام شکیبا، مریم سرمدی، مریم کاظمی، ساقی زینتی، محسن حسینی، نوشین تبریزی، ایمان اصفهانی، فرشته گلچین، کیمیا رفیق، مریم یوسف، آرزو نادری، مسعود بهرامی و مهدی بهرام‌بیگی، از جمله بازیگران این مجموعه هستند.

همزمان با فرارسیدن هفته فراجا، مجموعه مستند «فدائیان امنیت» با محوریت بازخوانی زندگی، رشادت‌ها و مجاهدت‌های شهدای فراجا از شبکه قرآن پخش می شود.

این مجموعه مستند با روایت زندگی شهیدان فراجا، تصویری از مجاهدت مردانی ارائه می‌کند که در مسیر پاسداری از امنیت و آرامش جامعه، جان خود را فدا کردند و نامشان در دفتر ایثار و شهادت ماندگار شد

مستند شهید «سیدابراهیم جعفرنژاد» امروز ساعت ۱۹:۳۰، مستند شهید «جواد باقری» یکشنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۹:۳۰ و مستند شهید «عبدالله دشتی‌زاده» دوشنبه ۱۳ مهر ساعت ۲۰ پخش می شود.

همچنین مستند شهید «محمدسعید دهقان اناری» سه‌شنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۹:۳۰، مستند شهید «امیر اللهیاری» چهارشنبه ۱۵ مهر ساعت ۱۹:۳۰ و مستند شهید «هادی جوان‌دلاور» جمعه ۱۷ مهر ساعت ۱۹:۳۰ پخش خواهد شد.

مجموعه مستند «فدائیان امنیت» کاری از معاونت تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در ایام هفته فراجا، با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدای امنیت و بازنمایی جلوه‌هایی از ایثار و فداکاری آنان، مهمان خانه‌های مخاطبان شبکه قرآن و معارف می شود.

قسمت سیزدهم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و نویسندگی و کارگردانی احمد آزاد، امشب ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو پخش و روز بعد ساعت ۱۵ بازپخش می شود.

این قسمت با عنوان «بیست‌ویکم» به سراغ هنرمند سرامیک رفته تا از مسیر شکل‌گیری زبان شخصی او در میان هنر، زندگی و فرهنگ ایرانی بگوید.

نفیسه خلج سال‌هاست در حوزه هنر و طراحی سرامیک فعالیت می‌کند و تلاش دارد آثاری خلق کند که در عین حضور در زندگی روزمره، هویت و نگاه هنری خود را حفظ کنند. برای او، سرامیک فرصتی است برای بازخوانی عناصر آشنا و ریشه‌دار ایران با بیانی معاصر؛ نگاهی که گذشته را تکرار نمی‌کند، بلکه آن را به تجربه امروز پیوند می‌دهد. بخش دیگری از این مسیر در همراهی با رضا تائبی، هنرمند حوزه مجسمه‌سازی و سرامیک و همسر این بانوی هنرمند، شکل گرفته است. این همراهی به شکل‌گیری زبان مشترک و ایجاد فضای هنری «راستین» انجامیده؛ فضایی که در آن سرامیک در ارتباط با زندگی، معماری و فرهنگ معاصر دنبال می‌شود.

مجموعه نمایشی «هست و نیست» با نگاهی متفاوت به مقوله واکنش‌های اطرافیان هنگام شنیدن خبر بارداری، می‌کوشد اهمیت حمایت‌های عاطفی و تشویق‌های کلامی را در تصمیم‌گیری‌های حیاتی یک مادر به تصویر بکشد.

هدف «هست و نیست»، جایگزینی تردید‌ها با حمایت‌های محبت‌آمیز است، چرا که کلام همدلانه، چراغ راهی برای حفاظت از حریم خانواده و تداوم یک رویش تازه است.

این اثر به تهیه‌کنندگی و کارگردانی «علیرضا باغشنی» و با مشارکت معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی تولید شده است. «هست و نیست» پنجشنبه‌های هر هفته، ساعت ۲۱ از شبکه دو پخش می شود.