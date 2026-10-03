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سرهنگ محمد شریفی ضمن تبریک هفته انتظامی، از اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی و رونمایی از طرحها و سامانههای جدید پلیس آگاهی خبر داد و گفت: برگزاری پویش کارآگاهان کوچک و حضور در مدارس و اجرای برنامههای آموزش همگانی با محوریت پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا با اشاره به برنامههای پیشبینیشده به مناسبت هفته انتظامی اظهار کرد: در این ایام، مراسم تجلیل از کارآگاهان و کارکنان تلاشگر پلیس آگاهی با هدف قدردانی از مجاهدتها، خدمات و تلاشهای شبانهروزی آنان در راستای تأمین امنیت جامعه برگزار خواهد شد.
سرهنگ شریفی تصریح کرد: حضور کارشناسان و رؤسای پلیس آگاهی استانها در برنامههای صداوسیما با هدف تشریح عملکرد، تبیین مأموریتها، افزایش آگاهی عمومی و ارائه توصیههای پیشگیرانه به شهروندان از دیگر برنامههای این هفته است.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: برگزاری پویش کارآگاهان کوچک و حضور در مدارس و اجرای برنامههای آموزش همگانی با محوریت پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای آگاهی دانشآموزان و آشنایی آنان با راهکارهای حفاظت از اموال و پیشگیری از سرقت نیز در دستور کار قرار دارد.
سرهنگ شریفی با اشاره به اهمیت نقش کارکنان وظیفه در پیشبرد مأموریتهای پلیس از پیشبینی برنامههایی برای تجلیل از سربازان وظیفه خبر داد و خاطرنشان کرد: رونمایی از طرحها و سامانههای جدید پلیس آگاهی با هدف ارتقای توان عملیاتی، توسعه خدمات و بهبود روند خدمترسانی به مردم نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این ایام است.
وی همچنین از اجرای برنامههایی برای تجلیل از کارکنان و خانوادههای آنان خبر داد و گفت: ارائه خدمات مضاعف به شهروندان و رسیدگی مطلوبتر به امور مراجعان در کنار اجرای برنامههای فرهنگی، اجتماعی و تقدیر از تلاشگران این مجموعه، از محورهای مورد توجه پلیس آگاهی در هفته انتظامی خواهد بود.
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا در پایان با تبریک مجدد هفته انتظامی، بر اهمیت تعامل پلیس با مردم، ارتقای آگاهی عمومی و ادامه تلاش کارکنان پلیس آگاهی برای پیشگیری از وقوع جرم و افزایش احساس امنیت در جامعه تأکید کرد.