مردم ولایتمدار و انقلابی قزوین، در دویست و شانزدهمین شب وفاداری، بار دیگر با حضوری حماسی در میادین و خیابان‌های شهر، وفاداری خود را نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،در این تجمع بزرگ که با حضور گسترده شهروندان برگزار شد، شرکت‌کنندگان با فریاد‌های ولایتمداری، ضمن تجدید میثاق با رهبری معظم انقلاب، بر حمایت بی‌قید و شرط خود از دستاورد‌های انقلاب تأکید کردند.

حضور پرشور مردم در این شب، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان ملت و نظام است که در جریان این تجمع بار دیگر با شعار‌های حماسی، خونخواهی قائد شهید امت و وفاداری به مسیر انقلاب، تجلی یافت.