حیاتی به جمع چهار نفر برتر بدمینتون سریز اوگاندا پیوست
علی حیاتی با شکست نماینده هند در مرحله یکچهارم نهایی بدمینتون سریز اوگاندا به جمع چهار بازیکن برتر این رقابتها صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای بدمینتون بین المللی سریز اوگاندا به میزبانی شهر کامپالا در حال برگزاری است و در ادامه این مسابقات علی حیاتی نماینده ایران با شکست حریف هندی خود به جمع چهار بازیکن برتر این رقابتها صعود کرد.
در ادامه روز سوم این مسابقات حیاتی در مرحله یکچهارم نهایی مقابل نماینده هند و سید پنجم جدول قرار گرفت و با ارائه نمایشی قدرتمند و حسابشده موفق شد حریف خود را در دو گیم متوالی شکست دهد.
نماینده ایران گیم نخست را با نتیجه ۲۱ بر ۱۹ به سود خود به پایان رساند و در گیم دوم نیز با برتری ۲۱ بر ۱۶ پیروزی خود را قطعی کرد.
حیاتی با این برد به جمع چهار بازیکن برتر اینترنشنال سریز اوگاندا راه یافت و حالا برای رسیدن به دیدار نهایی و کسب عنوان قهرمانی این رقابتها تلاش خواهد کرد.