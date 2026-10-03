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کتاب «بچهزرنگ و ببریاش» به قلم مقداد اخوان و حامد جعفری، اثری طنزآمیز برای کودکان بالای ۷ سال است که ماجرای «محسن» و تلاش او برای کمک به یک ببر مازندران را روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب به قلم مقداد اخوان و حامد جعفری و با تصویرگری مقداد اخوان از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
محسن رحمتی، شخصیت اصلی داستان، پسربچهای علاقهمند به ابرقهرمانهای فیلمهاست که خودش را نیز یک ابرقهرمان میداند و با وسایل ابرقهرمانیاش تلاش میکند به هرکس و هر چیزی که نیاز به کمک دارد، یاری برساند.
ماجرای کتاب از جایی شکل میگیرد که محسن در اتفاقی نادر با ببری از گونه ببر مازندران روبهرو میشود. او اینبار تصمیم میگیرد به ببر کمک کند و او را به زادگاهش، مازندران، بازگرداند. «بچهزرنگ و ببریاش» مخاطب را در ادامه این ماجرا با محسن و ببر همراه میکند.
داستان این کتاب در قالب کمیک روایت شده است و در صفحههای پایانی آن، کادرهایی خالی در اختیار کودکان قرار گرفته تا با نقاشیهای خود آنها را کامل کنند و برای تصویرهایشان قصه بسازند؛ به این ترتیب، کودک میتواند با ادامهدادن روایت، نقاشی و قصه خود را نیز به بخشی از کتاب تبدیل کند.
کتاب «بچهزرنگ و ببریاش» در قطع رقعی و با شمارگان ۲هزار نسخه برای مخاطبان بالای ۷ سال (نوخوان) منتشر شده و قیمت آن ۱۰۰هزار تومان است.
این اثر در فروشگاههای زنجیرهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور و پایگاه فروش اینترنتی digikanoon.ir عرضه شده است.