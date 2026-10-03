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رایزن فرهنگی کشورمان در تایلند به مناسبت سالروز بزرگداشت مولانا جلالالدین محمد بلخی، پادکست فرهنگی به زبان تایلندی، تهیه و تولید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محتوای پادکست با معرفی نام کامل مولانا، القاب مشهور او و جایگاه وی در ادبیات فارسی آغاز میشود.
در ادامه، به خانواده و محیط علمی و عرفانی دوران کودکی او اشاره شده و نقش پدرش، بهاءالدین ولد، معروف به سلطانالعلما، در شکلگیری زمینههای فکری و معنوی مولانا توضیح داده میشود. زبان اصلی آثار مولانا فارسی است و بخش عمده میراث ادبی او در همین زبان شکل گرفته است.
بخش مهم دیگری از برنامه به دیدار مولانا با شمس تبریزی اختصاص دارد؛ دیداری که از نقاط عطف زندگی فکری و معنوی مولانا به شمار میرود.
در روایت پادکست توضیح داده میشود که آشنایی با شمس، توجه مولانا را بیش از پیش به مفهوم عشق الهی، شناخت درونی، تزکیه نفس و سیر معنوی انسان معطوف ساخت. این تحول بعدها در بسیاری از اشعار و آثار او بازتاب یافت و نام شمس نیز با بخشی مهم از میراث شعری مولانا پیوند خورد.
در ادامه، مهمترین آثار منظوم و منثور مولانا معرفی میشوند. «مثنوی معنوی» به عنوان یکی از برجستهترین آثار تعلیمی و عرفانی فارسی، «دیوان شمس» به عنوان مجموعهای گسترده از غزلیات، و رباعیات مولانا از جمله آثار منظوم مورد اشاره در برنامه هستند.
در بخش آثار منثور نیز «فیه ما فیه»، «مکاتیب» و «مجالس سبعه» معرفی میشوند تا مخاطب با تنوع آثار و گستره فعالیت ادبی و فکری مولانا آشنا شود.
در بخش پایانی محتوای برنامه، به گستره نفوذ مولانا فراتر از مرزهای جغرافیایی و زبانی پرداخته شده است. آثار او طی قرنها در میان فارسیزبانان و نیز در جوامع مختلف منطقه و جهان خوانده و ترجمه شدهاند و اندیشههای او در حوزههای ادبیات، عرفان، هنر و موسیقی همچنان مورد توجه قرار دارند.
همچنین، اشاره میشود که در فرهنگ معاصر ایران، اشعار مولانا همچنان در آثار موسیقایی و هنری بازآفرینی میشوند و از این طریق با نسلهای جدید ارتباط برقرار میکنند.
هدف از این اقدام، معرفی زندگی، اندیشه، آثار ادبی و میراث معنوی یکی از برجستهترین شاعران و عارفان فارسی زبان به مخاطبان تایلندی و ایجاد زمینهای برای آشنایی بیشتر آنان با ادبیات و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی بود.
در طراحی محتوای این پادکست، تلاش شد اطلاعات تاریخی و ادبی در قالبی روان، قابل فهم و مناسب رسانه صوتی ارائه شود تا مخاطب عمومی نیز بتواند با شخصیت و جهان فکری مولانا ارتباط برقرار کند.