روستای گردشگری کلپورگان روستایی با جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی که مقصد گردشگران داخلی و خارجی است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، این سفالگری که از کهن‌ترین خوداشتغالی‌های زنان در شرق کشوراست

زنان در کلپورگان مردانه ایستادند تا از آنچه خاک کویر میبخشد نان به سفره‌های ساده شان بیاورند.

این روستا در ۲۰ کیلومتری شهر سراوان در جنوب شرق ایران اسلامی واقع است که عمده کار مردم کشاورزی و موسیقی عرفانی آن که برگرفته از سادات منطقه است در این روستا رواج دارد و شهرت عمده این روستا سفال و موزه خاک سفال زنده جهان است که بانوان با انجام این کار که نسل به نسل تداوم داشته است سبب معرفی این نقطه کشور به جهان شده‌اند.