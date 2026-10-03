به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان ششتمد گفت: این اقدام با همت خیر نیک‌اندیش، حسن زمردیان، انجام شده و ۱۰۰ دست لباس فرم مدارس به ارزش ۸۵۰ میلیون ریال برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند اهدا شده است.

علی ششتمدی افزود: مشارکت خیران در حوزه آموزش و پرورش، نقش مهمی در حمایت از دانش‌آموزان و تأمین بخشی از نیاز‌های آنان دارد و این اقدامات ارزشمند، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ نیکوکاری در جامعه است.

وی ادامه داد: امیدواریم با تداوم همراهی خیران، زمینه حمایت بیشتر از دانش‌آموزان نیازمند و توسعه فعالیت‌های خیرخواهانه در شهرستان فراهم شود.