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نخستین یادواره ۸ شهید کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان در این مراسم با اشاره به اینکه، مردم ایران در ۶۳ سال گذشته، برای استقلال و آزادی و کسب دستاوردهای مختلف، شهدای بسیاری تقدیم کرده است، گفت: این مردم کشور را به ابرقدرتهای پوشالی تحویل نخواهند داد.
آیت الله شعبانی موثقی افزود: خطای محاسباتی دشمنان این است که هنوز هم درک نکردهاند، که صاحب اصلی ایران، مردم هستند و فکر میکردند با ترور رهبر شهید انقلاب و فرماندهان نظامی، ایران شکست خواهد خورد.
او تصریح کرد: گشایشهای مختلف در این جنگ، با دعای شهدا و رهبر شهید انقلاب حاصل میشود.
استاندار همدان هم با اشاره به اینکه همه ما مدیون خانوادههای شهدا و ایثارگران هستیم، گفت: یکی از مهمترین وظایف ما پاسداشت ارزشهایی است، که با مجاهدتهای خانوادههای شهدا و ایثارگر حاصل شده است.
حمید ملانوری شمسی، با تاکید بر خدمت بیش از پیش به مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: فرهنگ ایثار و شهادت باید به صورت صحیح به نسلهای آینده ساز کشور منتقل شود.
صفدریان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان هم با اشاره به اینکه باید قدر فرصت خدمتگذاری به خانوادههای شهدا و ایثارگر را بدانیم، گفت: به تعبیر امام راحل، خدمت به خانوادههای شهدا و ایثارگران، بهترین فرصت خدمت در جامعه است، چرا که شهدا و ایثارگران، با ارزشترین افراد جامعه هستند.
در این مراسم پیام وزیر راه و شهرسازی، فرزند شهید بابک صادق، یکی از ۸ کارمند شهید بنیاد شهید همدان، توسط خانم حسینی، فرزند یکی دیگر از کارمندان شهید بنیاد شهید خوانده شد.
همچنین از خانواده ۸ شهید کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان قدردانی شد.