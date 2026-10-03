به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان در این مراسم با اشاره به اینکه، مردم ایران در ۶۳ سال گذشته، برای استقلال و آزادی و کسب دستاورد‌های مختلف، شهدای بسیاری تقدیم کرده است، گفت: این مردم کشور را به ابرقدرت‌های پوشالی تحویل نخواهند داد.

آیت الله شعبانی موثقی افزود: خطای محاسباتی دشمنان این است که هنوز هم درک نکرده‌اند، که صاحب اصلی ایران، مردم هستند و فکر می‌کردند با ترور رهبر شهید انقلاب و فرماندهان نظامی، ایران شکست خواهد خورد.

او تصریح کرد: گشایش‌های مختلف در این جنگ، با دعای شهدا و رهبر شهید انقلاب حاصل می‌شود.

استاندار همدان هم با اشاره به اینکه همه ما مدیون خانواده‌های شهدا و ایثارگران هستیم، گفت: یکی از مهمترین وظایف ما پاسداشت ارزش‌هایی است، که با مجاهدت‌های خانواده‌های شهدا و ایثارگر حاصل شده است.

حمید ملانوری شمسی، با تاکید بر خدمت بیش از پیش به مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: فرهنگ ایثار و شهادت باید به صورت صحیح به نسل‌های آینده ساز کشور منتقل شود.

صفدریان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان هم با اشاره به اینکه باید قدر فرصت خدمتگذاری به خانواده‌های شهدا و ایثارگر را بدانیم، گفت: به تعبیر امام راحل، خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران، بهترین فرصت خدمت در جامعه است، چرا که شهدا و ایثارگران، با ارزش‌ترین افراد جامعه هستند.

در این مراسم پیام وزیر راه و شهرسازی، فرزند شهید بابک صادق، یکی از ۸ کارمند شهید بنیاد شهید همدان، توسط خانم حسینی، فرزند یکی دیگر از کارمندان شهید بنیاد شهید خوانده شد.

همچنین از خانواده ۸ شهید کارمند بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان قدردانی شد.