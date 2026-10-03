مدیرعامل فرابورس ایران گفت: ارزش تأمین مالی جمعی در شش‌ماهه نخست امسال به ۱۸ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که از کل تأمین مالی جمعی انجام‌شده در سال گذشته بیشتر است.

محمدعلی شیرازی با اشاره به رشد قابل‌توجه تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه اظهار کرد: برای نخستین‌بار از زمان راه‌اندازی این ابزار، در نیمه نخست امسال حجم تأمین مالی جمعی از طریق فرابورس از پذیره‌نویسی اوراق شرکتی پیشی گرفته است.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، تأمین مالی جمعی سهمی معادل ۵۱ درصد از کل تأمین مالی شرکت‌ها از طریق بدهی در فرابورس را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که این سهم در سال ۱۴۰۰ کمتر از یک درصد بود.

شیرازی با اشاره به افزایش سهم تأمین مالی جمعی از مجموع اوراق شرکتی در بورس و فرابورس گفت: این سهم از ۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲ درصد در سال جاری رسیده است که بیانگر افزایش نقش تأمین مالی جمعی در تأمین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بدهی است.

وی درباره عوامل افزایش نقش تأمین مالی جمعی در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: افزایش سرعت فرایند تأمین مالی به دلیل حذف بروکراسی‌های سخت‌گیرانه در سایر روش‌ها و همچنین تأمین مالی مستقیم از نقدینگی موجود در بازار سرمایه، از مهم‌ترین دلایل استقبال از این روش است.

شیرازی افزود: بلوغ زیرساختی و پذیرش عمومی ابزار‌های نوین تأمین مالی در فضای تورمی اقتصاد ایران نیز از دیگر عواملی است که به رشد تأمین مالی جمعی در سال‌های اخیر شتاب داده است.