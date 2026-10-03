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محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با تمجید از توانمندیهای صنعتی و تولیدی ایران با وجود دههها تحریم، تاکید کرد: پاکستان باید با الگوبرداری از تجربه ایران تولید داخلی را تقویت کند و وابستگی خود به واردات را کاهش دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان در جمع اعضای اتاق بازرگانی و صنایع لاهور با اشاره به سفرهای اخیر خود به ایران گفت: بسیاری از افرادی که همراه وی به ایران سفر کرده بودند، پیش از این تصور میکردند ایران کشوری جنگ زده است که طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته تحت تحریم قرار داشته، اما پس از مشاهده وضعیت این کشور از ظرفیتهای صنعتی و تولیدی ایران شگفت زده شدند.
وی با اشاره به بخشهای مختلف اقتصادی ایران از جمله صنعت ساختمان و خودروسازی اظهار داشت: بسیاری از کالاها و محصولات مورد نیاز ایران در داخل این کشور تولید میشود و این موضوع میتواند برای پاکستان نیز یک تجربه قابل استفاده باشد.
وزیر کشور پاکستان افزود: اگر ایرانیها توانستهاند با وجود تحریمها بسیاری از نیازهای خود را در داخل کشور تولید کنند، پاکستان نیز باید بررسی کند که چرا نمیتواند چنین کاری را انجام دهد.
نقوی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت «ساخت پاکستان» افزود: پاکستان باید در کنار افزایش صادرات، واردات کالاهایی را که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، کاهش دهد.
وی گفت: پاکستان حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات دارد و میتوان با تقویت تولید داخلی، این رقم را به حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش داد. به گفته وی واردات کالاهای ضروری مانند سوخت اجتناب ناپذیر است، اما در سایر حوزهها باید وابستگی به کالاهای خارجی کاهش یابد.
وزیر کشور پاکستان همچنین بر ضرورت افزایش صادرات تاکید کرد و از فعالان اقتصادی خواست پیشنهادهای عملی برای افزایش صادرات و کاهش واردات ارائه کنند تا دولت بتواند برای اجرای این برنامهها اقدام کند.
نقوی در ادامه با اشاره به تجربه کشورهایی که با تحریم مواجه بودهاند، اظهار داشت:پاکستان باید از تجربه این کشورها استفاده کند و راهکارهای موفق آنها را برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی اقتصادی به کار گیرد.