رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران گفت: محبت، آرامش و ارتباط عاطفی والدین با کودک، به ویژه از دوران بارداری و سال‌های نخست زندگی، اهمیت ویژه‌ای در رشد و سلامت کودک دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با اشاره به اهمیت سال‌های نخست زندگی در شکل‌گیری شخصیت و سلامت معنوی کودک، افزود: سلامت معنوی باید از دوران پیش از تولد مورد توجه قرار گیرد و سال‌های ابتدایی زندگی، دوره‌ای مهم برای شکل‌گیری شخصیت و اصول سلامت معنوی کودک است.

وی، همچنین فناوری‌های فرهنگی و فضای مجازی را از عوامل اثرگذار بر ذهن و رفتار کودکان و نوجوانان دانست و بر آموزش و استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها برای تقویت سلامت معنوی کودکان و نوجوانان تأکید کرد.

مرندی، نقش آموزش‌وپرورش، رسانه‌ها، خانواده و حوزه‌های علمیه را در ترویج سلامت معنوی مهم دانست و گفت: همکاری‌های بین بخشی در این مجموعه‌ها می‌تواند به آگاهی‌بخشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نسل جدید کمک کند.

دهمین همایش «سلامت معنوی اسلامی و فناوری‌های فرهنگی» به اهتمام فرهنگستان علوم پزشکی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز‌های ۱۵ و ۱۶ مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود.