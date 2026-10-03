فاطمه میرزایی، شاعر در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه میرزایی، شاعر در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

تو از تبار فلق بودی و سپیده دمان

که صبح بودی و با آفتاب هم پیمان

که نور بودی و تفسیر هرچه بود و خودت

از آشکاری بسیار، در نظر پنهان

به فهم اندک مان قد نداد درک شما

زیاده از سر ما بودی‌ای حکیم زمان

ز عصر خویش جلو بودن تو تاوان داشت

غریب بودی حتی میان هم‌قسمان

تو حیف بود بمیری که مرگ کوچک بود

برای قامت روح بلندت‌ای دل و جان

شراب وصل گوارای رنج خستگی ات

شهادتی که تورا بود بهترین پایان

هر آنکه زنده به عشق است تا ابد زنده است

تو زنده‌ای به گواه مسلم قرآن

نرفته‌ای که نگاهت هنوز رهبر ماست

نرفته‌ای که به پا کرده‌ای چنین طوفان

اگر که خامنه‌ای نیست دل قوی دارید

خدای خامنه‌ای هست مردم ایران