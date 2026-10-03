به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، موسی دهقانزاد ریس اداره حفاظت از محیط زیست سیب وسوران گفت: در راستای نهادینه کردن فرهنگ زیست محیطی در میان دانش آموزان و با هدف آشنایی دانش آموزان با مبانی زیست محیطی، این اداره با همکاری آموزش و پرورش شهرستان اقدام به برگزاری طرح یک ساعت با محیط بان در مدارس این شهرستان کرده است تا ضمن آشنایی با این مناطق از انقراض جانوران کمیاب جلوگیری شود یکی از این جانواران کمیاب پلنگ ایرانی است که زیستگاه اصلی آن منطقه حفاظت شده بیرک می‌باشد.