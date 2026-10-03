

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، آرین سلیمی در این دوره از رقابت‌ها بعد از استراحت در دور نخست با شکست نماینده چین راهی نیمه نهایی شد و در مسابقه پای فینال هم حریف اردنی را از پیش رو برداشت.

وی در مسابقه نهایی با کلاه و هوگوی آبی برابر امارات مالونوف ازبکی قرار گرفت و راند اول را مقتدرانه ۲۶بر۴ برد و در راند دوم هم ۲۰ بر۸ برد تا دومین طلای تکواندو ایران را به نام خود کند.

در این وزن که ۱۳ تکواندو کار حضور داشتند نمایندگان کره جنوبی و اردن برنز مشترک گرفتند.

بدین ترتیب پرونده تکواندو کشورمان در بیستمین دوره بازیهای آسیایی آیچی ناگویا با ۲ مدال طلای ساغر مرادی در وزن منفی ۶۷ کیلوگرم و آرین سلیمی در وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم ، یک مدال نقره مهدی حاجی موسایی در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم و یک مدال برنز فاطمه احمدی در وزن مثبت ۶۷ کیلوگرم بسته شد.