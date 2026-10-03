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۱۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد و نیمه راکد در میاندوآب، احیا و به چرخه تولید بازگشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد: فرماندار میاندوآب گفت: در مهرماه امسال با برگزاری جلسات مستمر و بازدیدهای میدانی، مشکلات ۱۰ واحد راکد و نیمهراکد شناسایی و رفع شد و این واحدها بار دیگر به چرخه تولید بازگشتند.
رسول ملکی از اشتغال ۵ هزار نفر در شهرک صنعتی میاندوآب خبر داد و افزود: شهرک صنعتی میاندوآب با ۱۵۴ واحد صنعتی فعال نقش موثری در اشتغالزایی و رونق اقتصادی منطقه دارد.
وی، هدف اصلی این اقدامات را ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید عنوان کرد و گفت: بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مشکلدار بهصورت مستمر ادامه دارد و حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع تولید با جدیت دنبال میشود.
فرماندار میاندوآب خاطرنشان کرد: طی یک ماه اخیر، مقدمات راهاندازی شهرک عرضه نهال، شهرک گلخانهای، کشاورزی و دامپروری در شهرستان در حال انجام است که با بهرهبرداری از آن، ظرفیت جدیدی برای اشتغالزایی و توسعه بخش کشاورزی میاندوآب ایجاد خواهد شد.