به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد: فرماندار میاندوآب گفت: در مهرماه امسال با برگزاری جلسات مستمر و بازدید‌های میدانی، مشکلات ۱۰ واحد راکد و نیمه‌راکد شناسایی و رفع شد و این واحد‌ها بار دیگر به چرخه تولید بازگشتند.

رسول ملکی از اشتغال ۵ هزار نفر در شهرک صنعتی میاندوآب خبر داد و افزود: شهرک صنعتی میاندوآب با ۱۵۴ واحد صنعتی فعال نقش موثری در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه دارد.

وی، هدف اصلی این اقدامات را ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید عنوان کرد و گفت: بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی مشکل‌دار به‌صورت مستمر ادامه دارد و حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید با جدیت دنبال می‌شود.

فرماندار میاندوآب خاطرنشان کرد: طی یک ماه اخیر، مقدمات راه‌اندازی شهرک عرضه نهال، شهرک گلخانه‌ای، کشاورزی و دامپروری در شهرستان در حال انجام است که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت جدیدی برای اشتغال‌زایی و توسعه بخش کشاورزی میاندوآب ایجاد خواهد شد.