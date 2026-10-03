رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ثبت نخستین وثیقه الکترونیک در شهرستان مرزی نهبندان خبر داد که در جریان آن، یک واحد مسکونی در حدود دو دقیقه به‌صورت برخط شناسایی و قرار قبولی وثیقه تنظیم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظمی‌فرد، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در شهرستان مرزی نهبندان، اولین وثیقه الکترونیک ثبت شد.

یک واحد مسکونی در حدود دو دقیقه، به‌صورت برخط شناسایی و ارزش ملک و وضعیت بازداشت ملک توسط سامانه بررسی شد، نامه بازداشت به ثبت ارسال و قرار قبولی وثیقه نیز تنظیم شد.

متهم وثیقه را از ساختمان خود تأمین کرد و از واحد قضایی خارج شد در حالی که در شیوه سنتی، شاید این فرآیند تا چند روز طول می‌کشید و همین امر منتهی به بازداشت متهم می‌شد.

این روایت، تصویری از آینده دستگاه قضایی است که امروز در حال تحقق است که در آن فناوری، زمان را کوتاه می‌کند تا عدالت، سریع‌تر به نتیجه برسد.