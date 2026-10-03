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وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از انهدام ۴ شبکه خرابکاری خیابانی و بازداشت ۳۱ عامل اصلی و مرتبط با دشمن در استان کرمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل بیاینه وزارت اطلاعات بدین شرح است:
باسمه تعالی
درپی دریافت گزارشهای مردمی و رصدهای اطلاعاتی، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان در ادامه اقدامات خود علیه مزدوران مجری توطئهی دشمن جهت برهم زدن امنیت مردم و تخریب اموال عمومی و شخصی، ۴ شبکه سازماندهی شده، متشکل از ۳۱ نفر از مزدوران دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرستان سیرجان را شناسایی و بازداشت نمودند.
این مزدوران دشمن آمریکائی صهیونیستی در قالب شبکههایی با نامهایی جذاب برای نوجوانان و جوانان سازماندهی شده و دارای شرح وظائف و برنامهریزی مشخص برای چگونگی حضور فعال در فراخوانهای سراسری بودند.
همچنین اعضای این شبکههای مزدور، با ساخت کوکتل مولوتف به تعداد زیاد، تهیه و ساخت ابزار تخریب دوربینهای شهری و... در حال آمادگی برای ایجاد ناآرامی و خرابکاری خیابانی بودند.
این مزدوران دشمن، در جریان کودتای دیماه ۱۴۰۴ نیز اقدامات وحشیانه و تخریبی گستردهای از جمله به آتش کشیدن فرمانداری، تخریب بانکها و ادارات دولتی، تخریب اموال عمومی و خصوصی، تخریب دوربینهای شهری و ساختمانها، حمله به مقر پلیس با هدف دستیابی به سلاح و ... را انجام داده بودند.
در پایان ضمن تشکر مجدد از ملت همیشه در صحنه برای ارائه گزارشهای مردمی، همچنان تقاضا میشود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاههای رسمی این وزارت، در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروشپلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.
دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز بدانند، فرزندان خمینی کبیر و خامنهای مجاهد شهید تا انتقام از اربابان مزدوران داعشی حوادث تروریستی گذشته، از پای نخواهند نشست.
«انا من المجرمین منتقمون»