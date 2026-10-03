دو بانوی دوومیدانی‌کار یزدی پس از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ ناگویا، با استقبال مسئولان، پیشکسوتان، مربیان، ورزشکاران و خانواده‌های ورزش‌دوست وارد یزد شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مریم کاظمی و فاطمه محیطی‌زاده، دوومیدانی‌کاران ارزنده استان یزد که در رقابت‌های قهرمانی آسیا در ناگویا حضور داشتند، با استقبال گرم جامعه ورزش استان یزد وارد فرودگاه شهید صدوقی یزد شدند.در آیین استقبال از این دو ورزشکار، جمعی از مسئولان ورزشی استان یزد، پیشکسوتان، مربیان، ورزشکاران و خانواده‌های آنان حضور داشتند و با اهدای گل، از تلاش‌ها و حضور این دو بانوی ورزشکار در آوردگاه آسیایی تجلیل کردند.مریم کاظمی و فاطمه محیطی‌زاده با حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ ناگویا، در برابر رقبای مطرح قاره کهن به میدان رفتند و نمایندگان شایسته‌ای برای دوومیدانی استان یزد و کشور بودند.

حضور این دو ورزشکار یزدی در یکی از مهم‌ترین رویداد‌های دوومیدانی قاره آسیا، بار دیگر ظرفیت و توانمندی ورزشکاران استان یزد را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی نشان داد.تداوم حضور ورزشکاران یزدی در رقابت‌های معتبر آسیایی و بین‌المللی، حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان و مجموعه دست‌اندرکاران دوومیدانی استان یزد است؛ روندی که می‌تواند زمینه‌ساز حضور موفق‌تر نمایندگان یزد در رقابت‌های آینده باشد.

گفتنی است مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در شهر ناگویا ژاپن برگزار شد و مریم کاظمی و فاطمه محیطی‌زاده به نمایندگی از استان یزد در این رقابت‌ها حضور داشتند.