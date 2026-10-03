رئیس هیئت‌مدیره انجمن سنگ ایران، توسعه فناوری، کاهش مصرف انرژی و آب و کاهش ردپای کربن را از عوامل مؤثر در کاهش قیمت تمام‌شده و تقویت رقابت‌پذیری سنگ ایران دانست.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما بهرام شکوری در نشست خبری هیجدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران با اشاره به ظرفیت‌های صنعت سنگ کشور گفت: ارزش تجارت سنگ در جهان ۴۲ تا ۴۵ میلیارد دلار است، اما سهم ایران از این بازار بسیار ناچیز است. در مقابل، گردش مالی بازار کاشی و سرامیک ۲۰۰ تا ۲۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود و صنعت سنگ ایران باید با توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده، سهم بیشتری از بازار جهانی به دست آورد.

وی افزود: هدف این است که هم بازار جهانی سنگ در رقابت با محصولاتی مانند کاشی و سرامیک توسعه پیدا کند و هم سهم ایران از این بازار افزایش یابد. دستیابی به این هدف نیازمند کیفیت بهتر، کربن کمتر و قیمت تمام‌شده پایین‌تر است.





شکوری یکی از مهم‌ترین مسیر‌های کاهش هزینه تولید را استفاده از فناوری‌های نوین فرآوری دانست و گفت: یکی از جدیدترین فناوری‌های دنیا در این حوزه، دستگاهی است که در ایران به «نخ دندونی» معروف شده و با سیم‌هایی به ضخامت نخ دندان، سنگ را برش می‌دهد.

وی ادامه داد: این دستگاه فعلاً برای سنگ‌های نرم قابل استفاده است و برای گرانیت کاربرد ندارد، اما باعث کاهش گِل و افزایش بهره وری فرآوری می‌شود و می‌تواند ۳۵ تا ۴۰ درصد اسلب بیشتری از سنگ کوپ استخراج‌شده از معدن تولید کند که تأثیر قابل توجهی در کاهش قیمت تمام‌شده دارد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سنگ ایران افزود: شرکت‌های مهمی در چین این دستگاه‌ها را تولید می‌کنند و تعدادی از فعالان صنعت سنگ ایران نیز پس از مشاهده این فناوری، تجهیزات مربوطه را خریداری کرده‌اند.

وی گفت: سال گذشته در شیامن چین حضور داشتیم و قرار بود فعالان صنعت سنگ را برای مشاهده این فناوری به چین اعزام شوند، اما به دلیل وقوع جنگ، این برنامه انجام نشد؛ در ادامه، شرکت‌های چینی به ایران آمدند و یکی از شرکت‌های بزرگ این کشور یک دستگاه را وارد ایران کرده است که فناوری آن در نمایشگاه رونمایی خواهد شد.

شکوری ابراز امیدواری کرد: این فناوری توسعه پیدا کند و کارخانه‌های سنگبری کشور به دستگاه‌های جدید برش سنگ مجهز شوند.

وی با اشاره به موضوع ردپای کربن در صنعت سنگ گفت: دوره‌ها و جلسات آموزشی در زمینه ردپای کربن، EP.D یا شناسنامه محصول و میزان تولید کربن برگزار خواهد شد. این موضوع یکی از مباحث روز صنعت سنگ در جهان است.

برگزاری همایش معدن و صنایع معدنی در عصر کربن

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سنگ ایران افزود: ۲۰ مهر نیز رویدادی با عنوان «معدن و صنایع معدنی در عصر کربن» در اتاق تهران و با مشارکت انجمن سنگ ایران، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و تهران، انجمن مدیریت سبز ایران و مؤسسه راهبردی معدن و فولاد سبز برگزار می‌شود.

وی گفت: هدف فقط دریافت یک برچسب سبز برای محصول نیست، بلکه کاهش مصرف انرژی، آب و ضایعات و در نتیجه کاهش تولید کربن می‌تواند هزینه تمام‌شده را پایین بیاورد و برای تولیدکننده مزیت رقابتی ایجاد کند؛ موضوعی که در نهایت به توسعه بازار و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی سنگ منجر خواهد شد.

شکوری همچنین به حضور ایران در COP۳۱ اشاره کرد و گفت: ایران در این حوزه به عنوان پایلوت انتخاب شده و این موضوع کشور را به سمت حضور در COP۳۱ سوق می‌دهد.

این اجلاس از ۹ تا ۲۰ نوامبر در آنتالیا ترکیه برگزار می‌شود و ایران، انجمن سنگ ایران و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران حضور فعالی در آن خواهند داشت.

وی افزود: در این اجلاس کشور‌ها تلاش می‌کنند به این پرسش پاسخ دهند که چگونه می‌توان توسعه اقتصادی را ایجاد کرد و همزمان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را کاهش داد تا ضمن تأمین نیاز مردم، محیطی سالم برای زندگی ایجاد شود.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سنگ ایران گفت: دو سال قبل با رئیس انجمن سنگ آمریکا کمپینی با عنوان «سنگ طبیعی، صفر کربن» راه‌اندازی کردیم تا بر میزان کمتر انتشار کربن در تولید سنگ طبیعی نسبت به بسیاری از محصولات جایگزین تأکید شود.

وی افزود: در نمایشگاه شیامن نیز موضوع «کمربند و جاده» و کاهش حمل‌ونقل سنگ مطرح شد. به جای اینکه سنگ از ایران استخراج شود، برای فرآوری به ایتالیا برود و دوباره به کشور‌های حوزه خلیج فارس بازگردد، باید ایران به قطب صادرات سنگ فرآوری‌شده تبدیل شود و سرمایه‌گذاری در فرآوری داخل کشور انجام گیرد.





شکوری ادامه داد: رفت‌وبرگشت حدود ۸ هزار کیلومتری سنگ، میزان انتشار کربن در حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد و عملاً بخشی از مزیت کم‌کربن بودن سنگ طبیعی را از بین می‌برد. به همین دلیل موضوع جاده ابریشم و کاهش این مسیر حمل‌ونقل را دنبال کردیم.

وی از شکل‌گیری فدراسیون جهانی سنگ خبر داد و گفت: پس از دو سال فعالیت برای گردهم آوردن انجمن‌های سنگ دنیا، سال گذشته این اتفاق عملی شد و امسال نخستین مجمع ائتلاف راهبردی سنگ طبیعی یا NSSA تشکیل شد.





شکوری افزود: هدف از راه‌اندازی فدراسیون جهانی سنگ، تقویت جایگاه سنگ طبیعی در جهان، ایجاد همکاری میان کشور‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده، تبادل دانش و تجربه و هماهنگی میان تشکل‌های صنعت سنگ است.

وی گفت: یکی از برنامه‌های این فدراسیون، اجرای EP.D در صنعت سنگ است تا مشخص شود محصول از مرحله استخراج در معدن تا رسیدن به مقصد چه میزان کربن تولید کرده است. همچنین تلاش می‌شود میزان کربن کاهش‌یافته محاسبه و قابلیت معامله سالانه آن ایجاد شود تا منافع اقتصادی برای صاحبان صنعت سنگ به وجود آید.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سنگ ایران ادامه داد: فدراسیون جهانی سنگ می‌تواند نمایندگی این صنعت را در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی بر عهده بگیرد. با توجه به تعرفه‌هایی که در برخی کشور‌ها از جمله آمریکا و ترکیه بر سنگ وضع شده، این فدراسیون می‌تواند با تعامل با دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی برای تسهیل تجارت و کاهش موانع تجاری اقدام کند.

وی افزود: همکاری با نهاد‌های بین‌المللی، تبادل دانش و تجربه، هماهنگی تشکل‌های صنعت سنگ در کشور‌های مختلف، حضور مشترک در نمایشگاه‌های بین‌المللی و مشارکت در طرح‌های تجاری و صنعتی از دیگر اهداف این فدراسیون است.

شکوری گفت: هدف این است که برای سنگ یک «پاسپورت» ایجاد شود تا میزان کربن تولیدشده از زمان استخراج تا رسیدن محصول به مقصد مشخص باشد و بتوان پایداری، دوام و میزان انتشار کربن سنگ طبیعی را در بازار جهانی به شکل شفاف معرفی کرد.

حضور ۶۰۰ شرکت داخلی و خارجی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ گفت: این نمایشگاه با محوریت سنگ کوپ برگزار می‌شود و در کنار آن سنگ‌های بریده‌شده نیز عرضه خواهد شد. بیش از ۶۰۰ شرکت داخلی و خارجی در این دوره حضور دارند که عمده آنها داخلی هستند و شرکت‌های خارجی نیز عمدتاً از طریق نمایندگی‌های خود در نمایشگاه حاضر می‌شوند.

شکوری با اشاره به فضای ۱۲۰ هزار مترمربعی نمایشگاه افزود: بیش از ۴۵ هزار تن سنگ کوپ در محل نمایشگاه تخلیه شده و به نمایش گذاشته خواهد شد که از این نظر رکورد محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: برای نخستین بار «میز خدمت سنگ» نیز در نمایشگاه راه‌اندازی می‌شود و کارشناسان معاونت معدنی، سازمان توسعه تجارت، نظام مهندسی معدن و نماینده دانشگاه علم و صنعت در آن حضور خواهند داشت.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سنگ ایران گفت: همکاری انجمن با دانشگاه علم و صنعت، به‌ویژه در حوزه کلینیک ریسک، به برگزاری دوره‌های آموزشی و تدوین کتابی درباره ریسک‌های صنعت سنگ منجر شده است. در این کتاب، ریسک‌های ۱۰ سال صنعت سنگ در دنیا بررسی شده و تجربه کشور‌ها در مواجهه و حل این ریسک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. کتاب دیگری نیز در این زمینه در دست نگارش است.

وی از برگزاری پنل‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی در نمایشگاه خبر داد و افزود: کارآفرینان، دانشگاهیان و خبرگان صنعت سنگ در این برنامه‌ها حضور خواهند داشت.

شکوری همچنین گفت: برنامه‌های فرهنگی از جمله نقاشی و خطاطی روی سنگ و مجسمه‌سازی نیز در نمایشگاه برگزار می‌شود.

وی افزود: برای نخستین بار کمپینی با عنوان «پشت سنگ یک زندگی برقرار است» نیز راه‌اندازی شده که به آثار فشار‌های کاری فعالان صنعت سنگ بر خانواده‌های آنها می‌پردازد و بررسی می‌کند خانواده‌ها چگونه می‌توانند این آثار را کاهش دهند. در این کمپین از کارشناسان ذی‌ربط نیز استفاده خواهد شد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سنگ ایران از دعوت هیئت‌های تجاری خارجی خبر داد و گفت: با وجود شرایط نامطمئن و مشخص نبودن وضعیت پروازها، در صورت فراهم بودن شرایط، هیئت‌هایی از روسیه، پاکستان، ترکیه، هند و مصر در نمایشگاه حضور خواهند داشت که می‌تواند به توسعه ارتباطات تجاری کمک کند.



فعال شدن دوباره ستاد سنگ

شکوری همچنین از فعال شدن دوباره «ستاد سنگ» خبر داد و گفت: این مجموعه پیش‌تر با عنوان شورای سیاست‌گذاری سنگ فعالیت می‌کرد که تعطیل شده بود و با همت معاونت معدنی وزارت صمت دوباره فعال شد.

وی افزود: ریاست ستاد سنگ بر عهده معاونت معدنی وزارت صمت است و کارشناسان و مدیران این وزارتخانه در آن حضور دارند. دبیرخانه ستاد نیز در انجمن سنگ ایران مستقر است و تعدادی از بزرگان صنعت سنگ در آن حضور دارند.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سنگ ایران گفت: مشکلات حوزه سنگ در این ستاد بررسی می‌شود، کار کارشناسی انجام می‌گیرد و درباره راهکار‌ها تصمیم‌گیری می‌شود تا گره‌های موجود در صنعت سنگ برطرف شود.

شکوری که مسئولیت کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران را نیز بر عهده دارد، افزود: هر سال جلسات مشترکی با کمیسیون متناظر در استان مرکزی و سایر استان‌های سنگی برگزار می‌کنیم و امسال نیز جلسه مشترکی با اتاق بازرگانی استان مرکزی و فعالان حوزه سنگ خواهیم داشت.

وی ادامه داد: جلسه دیگری نیز با ریاست آقای جودکی، رئیس سازمان صمت استان مرکزی و رئیس میز سنگ کشور، برگزار می‌شود که در آن مسائل حوزه اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات سنگ مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج آن در شورا‌های مختلف مطرح و پیگیری می‌شود.

شکوری در پایان گفت: امیدواریم با همت اصحاب رسانه، فعالان صنعت سنگ، برگزارکنندگان نمایشگاه، مسئولان وزارت صمت و مسئولان محلی استان‌های سنگی کشور، از جمله استان مرکزی، بتوانیم صنعت سنگ ایران را به جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های آن برسانیم.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران از 14 تا 18 مهر در نیم ور محلات برگزار می شود.