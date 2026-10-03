کشف سه هزار لیتر سوخت قاچاق در خرمآباد لرستان
فرمانده انتظامی خرمآباد از توقیف یک دستگاه تانکر حامل سه هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ هادی کیانمهر گفت:مأموران انتظامی خرمآباد در اجرای طرحهای عملیاتی ویژه مقابله با قاچاق کالا و فرآوردههای نفتی و کنترل محورهای مواصلاتی این شهرستان، یک دستگاه تانکر ایسوزو حامل سوخت قاچاق را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی خرمآباد افزود:مأموران کلانتری ۱۴ خرمآباد در بازرسی از خودروی توقیف شده سه هزار لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه رسمی توزیع کشف و ضبط شد.
سرهنگ کیانمهر با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد: راننده ی خودرو دستگیر و برای مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان معرفی شد.