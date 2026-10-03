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فیلمهای سینمایی «خدانگهدار جون» و «حکم مرگ»، دوبله شده و قرار است از شبکههای سه و نمایش پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «خدانگهدار جون»، در گونه کمدی و درام محصول آمریکا و انگلستان در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه سه پخش شود.
داستان این فیلم درباره یک مادر است که در ایام نزدیک به کریسمس به خاطر سرطان در بیمارستان بستری میشود در حالی که چند روز بیشتر زنده نخواهد ماند و همین بهانهای برای جمع شدن خانواده به دور هم و فراموش کردن اختلافات و ناراحتیها میشود.
فیلم سینمایی «حکم مرگ» در گونه درام، تاریخی و جنگی محصول چین در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
خلاصه روایت این اثر از این قرار است که: در جریان کشتارهای مخوف چینیها توسط اشغال گران ژاپنی در سال ۱۹۳۷ یک پستچی جوان و آشنا به عکاسی با چاپ عکسهای واقعه در جریان فاجعه قرار میگیرد و با حفط و نگهداری این عکسها و به قیمت جانش سند این جنایات را به دست آیندگان میرساند.
این فیلم با روایت ثبت و حفظ تصاویر کشتار غیرنظامیان در جریان اشغال چین توسط نیروهای ژاپنی، بر پیامدهای ویرانگر جنگ و خشونت علیه مردم بیدفاع تأکید میکند. فیلم با تمرکز بر جنایات جنگی، رنج مردم در حین تهاجمات ویرانگرانه، فداکاری یک فرد برای ثبت حقیقت و ضرورت جلوگیری از تکرار خشونت، اثری تاریخی و ضد تجاوزات غیرانسانی جنگی با بار دراماتیک و عاطفی قابل توجه ارائه میدهد.