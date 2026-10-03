به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با انتشار کتاب جدید «رفیق کوهستان» اثر ساتیار فرج‌زاده، پژوهشگر برجسته تاریخ شفاهی، فصل جدیدی از روایت‌های فرهنگی و زیست‌بوم عشایری دهکرد در ادبیات پژوهشی استان گشوده شد.

این اثر که سومین مرحله از طرح مستندسازی تاریخ شفاهی دهکرد محسوب می‌شود، به بررسی پیوند ناگسستنی انسان و طبیعت در فرهنگ کوچ‌نشینی می‌پردازد.

کتاب «رفیق کوهستان» که توسط انتشارات دزپارت منتشر شده است، با رویکردی میدانی و مردم‌شناسانه، به واکاوی باورها، آداب و رسوم و چالش‌های معیشتی عشایر منطقه دهکرد می‌پردازد.

ساتیار فرج‌زاده، نویسنده و پژوهشگر با اشاره به ضرورت مستندسازی میراث غیرمادی، گفت:این اثر در واقع تکمیل‌کننده‌ی زنجیره‌ی پژوهشی پیشین اوست.

وی با یادآوری آثار قبلی خود از جمله «سرگذشت شهرکرد» و «چشمه کُرد»، خاطرنشان کرد: اگر در آثار گذشته بر لایه‌های تاریخی شهرکرد تمرکز داشتیم، در “رفیق کوهستان” تلاش شده است تا سویه‌ی اصلی هویت این دیار، یعنی فرهنگ عشایری و سبک زندگی سخت‌کوشانه در دل کوهستان، با دقت روایت شود.

فرج‌زاده افزود: این کتاب برخلاف پژوهش‌های صرفاً کتابخانه‌ای، حاصل سال‌ها حضور در ییلاق و قشلاق و همراهی مستقیم با خانواده‌های عشایری است. وی افزود: هدف از نگارش این اثر، ثبت زبانِ کوهستان و انتقال جزئیات زندگی بومی است که در اسناد رسمی یافت نمی‌شود؛ تا بدین ترتیب، حافظه‌ای از فرهنگ عشایری دهکرد برای نسل‌های آینده باقی بماند.