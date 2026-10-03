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زندگی عشایری در کتاب جدید ساتیار فرجزاده با عنوان «رفیق کوهستان» روایت می شود.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با انتشار کتاب جدید «رفیق کوهستان» اثر ساتیار فرجزاده، پژوهشگر برجسته تاریخ شفاهی، فصل جدیدی از روایتهای فرهنگی و زیستبوم عشایری دهکرد در ادبیات پژوهشی استان گشوده شد.
این اثر که سومین مرحله از طرح مستندسازی تاریخ شفاهی دهکرد محسوب میشود، به بررسی پیوند ناگسستنی انسان و طبیعت در فرهنگ کوچنشینی میپردازد.
کتاب «رفیق کوهستان» که توسط انتشارات دزپارت منتشر شده است، با رویکردی میدانی و مردمشناسانه، به واکاوی باورها، آداب و رسوم و چالشهای معیشتی عشایر منطقه دهکرد میپردازد.
ساتیار فرجزاده، نویسنده و پژوهشگر با اشاره به ضرورت مستندسازی میراث غیرمادی، گفت:این اثر در واقع تکمیلکنندهی زنجیرهی پژوهشی پیشین اوست.
وی با یادآوری آثار قبلی خود از جمله «سرگذشت شهرکرد» و «چشمه کُرد»، خاطرنشان کرد: اگر در آثار گذشته بر لایههای تاریخی شهرکرد تمرکز داشتیم، در “رفیق کوهستان” تلاش شده است تا سویهی اصلی هویت این دیار، یعنی فرهنگ عشایری و سبک زندگی سختکوشانه در دل کوهستان، با دقت روایت شود.
فرجزاده افزود: این کتاب برخلاف پژوهشهای صرفاً کتابخانهای، حاصل سالها حضور در ییلاق و قشلاق و همراهی مستقیم با خانوادههای عشایری است. وی افزود: هدف از نگارش این اثر، ثبت زبانِ کوهستان و انتقال جزئیات زندگی بومی است که در اسناد رسمی یافت نمیشود؛ تا بدین ترتیب، حافظهای از فرهنگ عشایری دهکرد برای نسلهای آینده باقی بماند.