

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سمینار سالانه افسران مجوز باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال آقایان و بانوان با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، حامد مومنی، سرپرست دبیرکلی، فریده شجاعی، نایب رییس فدراسیون در امور بانوان و محمدرضا ساکت، رئیس جدید کمیته صدور مجوز حرفه‌ای، احمد هاشمیان، رییس کمیته پزشکی، امیرحسین روشنک، مسئول مسابقات لیگ برتر، حجت بهمنی، رییس روابط عمومی سازمان لیگ آغاز شد.

در این مراسم، ضمن معرفی محمدرضا ساکت به عنوان رئیس جدید رکن صدور مجوز حرفه‌ای، احکام اعضای کمیته‌های بدوی و استیناف صدور مجوز حرفه‌ای نیز از سوی مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و حامد مومنی، سرپرست دبیرکلی، به اعضای این کمیته‌ها اهدا شد.

همچنین در این سمینار، افسران مجوز باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال آقایان و بانوان حضور داشتند و در خصوص فرآیند صدور مجوز، الزامات و روند اجرایی مربوط به مجوز باشگاه‌ها مباحث و نکات لازم مطرح می‌شود.

حمیدرضا آصفی، جعفر سمیعی، محمود شیعی، فریدون قربان‌پور، اسماعیل حسن‌زاده اعضای کمیته بدوی و محمدمهدی برادران، سید جعفر هاشمی، مرتضی حسن‌پو، سید محمد علوی و روح اله قلیخانی اعضای کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای هستند.