مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران از انعقاد قرارداد خرید ۲ هزار خودروی هیبریدی برای ناوگان تاکسیرانی خبر داد و گفت: این خودروها با یک باک بنزین امکان پیمایش حدود هزارو ۸۰۰ کیلومتر در شهر را دارند و پیش‌بینی می‌شود تا ماه آینده وارد چرخه ناوگان شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی رحیمی با اشاره به وضع تاکسی‌های برقی گفت: تاکنون هزارو ۳۰۰ تاکسی برقی وارد چرخه ناوگان تاکسیرانی شده و ۲۰۰ دستگاه دیگر نیز در مراحل بانکی قرار دارند. همچنین ۲۰۰ دستگاه تاکسی برقی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند که باید فرآیند تعمیر و آماده‌سازی آنها انجام شود تا وارد چرخه فعالیت شوند.

وی افزود: در مجموع هزارو ۷۵۲ دستگاه تاکسی برقی آیون در اختیار داریم و حدود ۴۰۰ دستگاه نیز پیش از این وارد ناوگان شده‌اند که تعداد تاکسی‌های برقی را به بیش از ۲ هزار دستگاه می‌رساند.

رحیمی با بیان اینکه با ورود هر تاکسی آیون، یک تاکسی فرسوده از ناوگان خارج می‌شود، گفت: قیمت این تاکسی‌ها یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است و شهرداری یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کند؛ بنابراین رانندگان می‌توانند با اسقاط خودروی فرسوده خود و بدون نیاز به آورده نقدی، نسبت به خرید این خودرو اقدام کنند.

به گفته وی، قیمت این تاکسی برقی از برخی خودروهای موجود در بازار نیز پایین‌تر است؛ به‌عنوان مثال در شرایطی که یک دستگاه سمند حدود یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود، تاکسی آیون با قیمت کمتری واگذار می‌شود.

برنامه شهرداری تهران برای توسعه خودروهای هیبریدی

این مقام مسئول در ادامه از برنامه شهرداری تهران برای توسعه خودروهای هیبریدی خبر داد و گفت: با نظر شهردار تهران، مسیر توسعه ناوگان هیبریدی نیز دنبال می‌شود و قرارداد خرید ۲ هزار دستگاه خودروی هیبریدی با یک شرکت چینی منعقد شده است.

وی افزود: این خودروها از طریق حمل زمینی و همچنین فرودگاه امام خمینی و به‌صورت منطقه آزاد وارد پایتخت خواهند شد و با توجه به قیمت مناسب، برنامه شهرداری بر توسعه استفاده از خودروهای هیبریدی در ناوگان تاکسیرانی متمرکز است.

رحیمی اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود خودروهای هیبریدی خریداری‌شده تا آینده وارد چرخه ناوگان تاکسیرانی تهران شوند.

وی همچنین درباره نظارت بر سرویس مدارس و تخلفات احتمالی رانندگان گفت: سازمان تاکسیرانی، متولی صدور مجوز برای شرکت‌های سرویس خودرو است و اجرا و نظارت بر سرویس مدارس بر عهده آموزش و پرورش قرار دارد.

رحیمی ادامه داد: با این حال، در صورت مشاهده تخلف از سوی رانندگان یا شرکت‌های سرویس مدارس، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاع دهند تا سازمان تاکسیرانی موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، با شرکت طرف قرارداد رانندگان برخورد کند.