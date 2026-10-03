جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان صبح امروز شنبه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت درگذشت خواهر ایشان ابراز کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان صبح امروز شنبه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مراتب تسلیت و همدردی خود را به مناسبت درگذشت خواهر ایشان ابراز کرد.

طرفین در این گفت‌و‌گو همچنین آخرین روند و موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه را نیز بررسی کردند.