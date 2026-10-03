نوروز رمضانی شاعر مازندرانی در سوگ و رثای رهبر شهید، چند چارانه (رباعی) سروده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نوروز رمضانی شاعر مازندرانی در سوگ و رثای رهبر شهید، چند چارانه (رباعی) سروده است.

طوفان نه، به دنبال نسیمم‌ای عشق!

در کوچه‌ی بی کسی مُقیمم‌ای عشق!

تا بخت گِره خورده‌ی من باز شود

دستی به سرم بکش یتیمم‌ای عشق!

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چون ابر بهار، اشک ریزیم کم است

از داغ تو، حتی کمرِ کوه خم است

سید علی خامنه‌ای بعد از تو

در سینه‌ی من داغ چهل روز غم است

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در خط ولایت شما می‌مانیم

مبعوث شدیم و جانفدا می‌مانیم

ما مردم کوفه نیستیم آقا جان

تا آخر راه کربلا می‌مانیم

#نوروز_رمضانی

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در معرکه با شور و شعف می‌جنگیم

بی واهمه‌ایم و صف به صف می‌جنگیم

با نیت انتقام برمی خیزیم

با دشمن پست و ناخلف می‌جنگیم

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آقای بهشت را ببین در مشهد

گردیده مطهر و معطر مشهد

هر روز دوبار صبح و شب ساعت هشت

از دور سلام می‌کنم بر مشهد

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در سایه‌ی مِهر و پرچم پنج تنید

در جنگ میان حق و با اَهرِمنید

مبعوث شدید در خیابان مردم

سرباز امام و #جان_فدای وطنید