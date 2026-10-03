به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در بخشی از این پیام سرتیپ دوم ستاد محسن کرمی آمده است: هفته انتظامی، فرصتی است برای پاسداشت مقام والای حافظان امنیت؛ عزیزانی که در لحظه‌های سخت، آسایش خود را فدای آرامش هم‌وطنان کرده و با حضور مسئولانه و مجاهدانه، در مسیر صیانت از امنیت، عزت و سربلندی ایران اسلامی گام برمی‌دارند.

حراست از کیان و ناموس ایرانی، زمینه‌ساز امنیت پایدار برای رشد و پیشرفت ایران اسلامی است که کارکنان مخلص، مقتدر و سخت کوش نیروی خوشنام با حضور موثر در مرزها، استقرار در مناطق و نقاط حساس کشور و ایجاد و تثبیت امنیت شهرها، روستا‌ها و راه‌ها و ارائه خدمات متعدد انتظامی، همواره پیام آور آرامش و آسایش مردم بوده و در این مسیر مقدس، شهدای بسیاری را تقدیم کرده‌اند.

تلاش‌های شبانه‌روزی فرماندهان و کارکنان این نهاد انقلابی، در تمامی ایام سال و برهه‌های حساس به ویژه در دوران جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان امنیت داخلی کشور را به نحو بسیار مطلوب و شایسته تضمین و به ارمغان آورد.

فرارسیدن هفته انتظامی را به فرماندهی انتظامی استان اصفهان و آحاد کارکنان جان برکف و ولایتمدار و ثابت‌قدم فرماندهی انتظامی استان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال توفیق تداوم و خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت دارم.