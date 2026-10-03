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ارشد نظامی ارتش در استانهای اصفهان یزد و چهارمحال و بختیاری در پیامی به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا از تلاش مجاهدانه نیروهای انتظامی برای ایجاد آرامش وامنیت در جامعه قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در بخشی از این پیام سرتیپ دوم ستاد محسن کرمی آمده است: هفته انتظامی، فرصتی است برای پاسداشت مقام والای حافظان امنیت؛ عزیزانی که در لحظههای سخت، آسایش خود را فدای آرامش هموطنان کرده و با حضور مسئولانه و مجاهدانه، در مسیر صیانت از امنیت، عزت و سربلندی ایران اسلامی گام برمیدارند.
حراست از کیان و ناموس ایرانی، زمینهساز امنیت پایدار برای رشد و پیشرفت ایران اسلامی است که کارکنان مخلص، مقتدر و سخت کوش نیروی خوشنام با حضور موثر در مرزها، استقرار در مناطق و نقاط حساس کشور و ایجاد و تثبیت امنیت شهرها، روستاها و راهها و ارائه خدمات متعدد انتظامی، همواره پیام آور آرامش و آسایش مردم بوده و در این مسیر مقدس، شهدای بسیاری را تقدیم کردهاند.
تلاشهای شبانهروزی فرماندهان و کارکنان این نهاد انقلابی، در تمامی ایام سال و برهههای حساس به ویژه در دوران جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان امنیت داخلی کشور را به نحو بسیار مطلوب و شایسته تضمین و به ارمغان آورد.
فرارسیدن هفته انتظامی را به فرماندهی انتظامی استان اصفهان و آحاد کارکنان جان برکف و ولایتمدار و ثابتقدم فرماندهی انتظامی استان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال توفیق تداوم و خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام سید مجتبی خامنهای خامنهای (مدظله العالی) مسئلت دارم.