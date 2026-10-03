به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که عملیات ترور «علی العامودی» (رهبر حماس در غزه) با شکست مواجه شده است.

ارتش رژیم اشغالگر بامداد امروز یک ساختمان در محله ریمال در غرب شهر غزه را با هدف ترور این فرد کلیدی حماس در غزه، مورد حمله قرار داد. این حمله به شهادت حداقل ۵ نفر (از جمله ۴ زن، یکی زن مسیحی مسن و دخترش) و زخمی شدن حدود ۶ نفر انجامید.