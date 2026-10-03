دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان: یک دستگاه استارلینک در جریان اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان یزد شناسایی و کشف شد و برای بررسی‌های قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد فیاض فرگفت: یک دستگاه استارلینک در جریان اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان یزد شناسایی و کشف شد و برای بررسی‌های قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

وی با اشاره به ماده ۵ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب مهرماه ۱۴۰۴، افزود: بر اساس این ماده، استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش یا وارد کردن ابزار‌های الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای بدون مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات است.

وی تصریح کرد: در مواردی که اقدامات مربوط به تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی یا واردات این تجهیزات با قصد توزیع انجام شود، قانون مجازات شدیدتری پیش‌بینی کرده است و موضوع با توجه به شرایط و قصد مرتکب بررسی خواهد شد.

فیاض‌فر با تأکید بر ضرورت آگاهی شهروندان از مقررات جدید، گفت: مردم باید توجه داشته باشند که ممنوعیت قانونی صرفاً ناظر بر استفاده از این تجهیزات نیست و حمل و نگهداری تجهیزات ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز نیز مشمول حکم ماده ۵ قانون است.

وی بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی نسبت به مقررات جدید و پرهیز از اقداماتی که می‌تواند برای افراد مسئولیت کیفری ایجاد کند، تأکید کرد.