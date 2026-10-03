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در همایش حافظان امنیت از ۱۵ نفر از خانواده های معظم شهدا، حافظان قرآن، کارکنان ساعی و نمونه نیروی انتظامی گیلان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، استاندار گیلان امروز در آیین گرامیداشت هفته انتظامی، با ادای احترام به خانوادههای معظم شهدا و قدردانی از اعضای شورای تأمین استان، نیروهای مسلح، انتظامی، امنیتی، مرزبانان و دژبانان گفت: آرامش و جریان عادی زندگی مردم، حاصل تلاش شبانهروزی کسانی است که در سراسر کشور، بهویژه در مرزها و نقاط حساس، مسئولیت پاسداری از امنیت ایران اسلامی را بر عهده دارند.
هادی حق شناس نامگذاری مناسبتهایی همچون هفته انتظامی را فرصتی برای یادآوری جایگاه و اهمیت مأموریتهای پلیس دانست و افزود: قدردانی از نیروی انتظامی به یک هفته محدود نمیشود؛ چراکه کارکنان این مجموعه در تمام روزهای سال برای حفظ نظم، امنیت و آرامش جامعه در میدان حضور دارند.
وی با اشاره به تنوع و گستردگی مأموریتهای فراجا گفت: در ماده چهار قانون تشکیل نیروی انتظامی، دستکم ۲۶ مأموریت برای این مجموعه تعریف شده است؛ موضوعی که نشان میدهد پلیس یکی از گستردهترین حوزههای مسئولیتی را در میان نهادهای کشور بر عهده دارد.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه نیروهای انتظامی بخش عمده این وظایف متنوع و دشوار را با تعهد و مسئولیتپذیری انجام میدهند افزود: هفته انتظامی فرصتی است تا از کارکنان حاضر در یگانها و همچنین نیروهایی که اکنون در محل مأموریت خود مشغول پاسداری از امنیت مردم هستند، صمیمانه قدردانی شود.
هادی حق شناس با اشاره به تحولات یک سال و چند ماه گذشته و پیچیدهتر شدن شرایط منطقهای و بینالمللی گفت: جمهوری اسلامی ایران با دشمنانی روبهرو است که برای دستیابی به اهداف خود از هیچ ابزار و اقدامی چشمپوشی نمیکنند و تجربههای تاریخی نیز نشان داده است که نمیتوان تنها به قواعد و ساختارهای بینالمللی برای جلوگیری از جنایت و تجاوز اتکا کرد.
وی با بیان اینکه سازمان ملل متحد با هدف حفظ صلح و امنیت جهانی شکل گرفته است، افزود: امروز شاهدیم که تریبون همین سازمان نیز به محلی برای تهدید ملتها تبدیل میشود. این واقعیت، ضرورت برخورداری کشورها از قدرت بازدارنده و توان دفاع از منافع ملی را بیش از گذشته آشکار میکند.
استاندار گیلان همچنین با بیان اینکه ایران به دلیل موقعیت کمنظیر جغرافیایی و قرارگرفتن در چهارراه ارتباطی جهان همواره مورد توجه قدرتها بوده است، گفت: موقعیت راهبردی، ظرفیتهای اقتصادی و جایگاه تاریخی ایران، در کنار فرصتهای فراوان، همواره طمع دشمنان را نیز به دنبال داشته است؛ ازاینرو حفظ قدرت و اقتدار کشور، یک انتخاب مقطعی نیست، بلکه ضرورتی تاریخی است.
فرمانده انتظامی گیلان هم امروز در همایش حافظان امنیت با اشاره به شعار امسال «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» نامگذاری شده است گفت: امسال هزار و ۳۰۰ برنامه در هفته نیروی انتظامی در استان اجرا خواهد شد.
سردار حسین حسن پور با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات ما با جرایم سرقت است گفت: در این بخش در ۶ ماه نخست امسال ۲۲ هزار سارق دستگیر شده است.
وی افزود:در مبارزه با مواد مخدر از ابتدای امسال از سه و نیم تن مواد مخدر در گیلان کشف شد.
سردار حسین حسن پور با اشاره به اینکه در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۳۰ میلیون مسافر و بیش از ۱۰ میلیون خودرو وارد گیلان شد گفت: امسال در تصادفات جادهای کاهش ۱۴ درصدی مجروح نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت َشد و در تصادفات منجر به فوت هم پنج درصد رشد داشتیم.
وی با اشاره به افزایش حجم سفرها و تردد خودروها در گیلان بیان کرد: استان حدود ۱۱ هزار کیلومتر جاده اصلی و فرعی دارد و با توجه به حجم بالای سفرها و محدودیتهای زیرساختی، مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات از مأموریتهای مهم پلیس است.
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به میزان تماسهای مردم با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گفت: روزانه حدود پنج هزار تماس با پلیس برقرار میشود و مجموع تماسها به بیش از ۶۵۰ هزار مورد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۴۵ هزار مورد از این تماسها منجر به انجام عملیات و حضور مأموران در صحنه شده گفت: نتیجه این همکاری مردم، موارد متعددی از جرایم کشف و با متخلفان برخورد شده است.
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به فعالیت سامانه نظارت مردمی ۱۹۷ گفت: حدود ۱۹ هزار نفر با دفتر نظارت و بازرسی پلیس تماس گرفتهاند که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: شکایتهای مردم نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافته و در مقابل، حدود ۲۵ درصد تماسها با پلیس در قالب تقدیر و تشکر از عملکرد مأموران بوده است.
سردار حسین حسنپور تأکید کرد: راه موفقیت پلیس این است که در کنار مردم و در خدمت مردم باشد و نظارت مردم بر عملکرد پلیس نیز باید تقویت شود.
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به مطالبه مردم درباره برخورد با هنجارشکنیها گفت: وظیفه نیروی انتظامی تأمین امنیت و حفظ ارزشهای اسلامی است و پلیس در شرایط بحرانی و جنگی نیز مأموریتهای خود را تعطیل نکرده است.
وی با تأکید بر اینکه برخورد با هنجارشکنی باید در چارچوب قانون و ضوابط انجام شود، افزود: بسیاری از افرادی که در جامعه زندگی میکنند، برادران و خواهران ما هستند و رویکرد پلیس جذب حداکثری است، اما در برابر افرادی که به دنبال هنجارشکنی و آسیب زدن به جامعه هستند، پلیس در چارچوب قانون وظایف خود را انجام میدهد.
سردار حسین حسنپور همچنین امر به معروف و نهی از منکر را مسئولیتی عمومی دانست و گفت: این موضوع تنها وظیفه پلیس نیست و خبرنگاران، بازاریان و دیگر اقشار جامعه نیز میتوانند در چارچوب قانون در این زمینه نقشآفرینی کنند.
وی در ادامه با اشاره به نقش رسانهها در شرایط کنونی افزود: دشمن در قالب یک جنگ ترکیبی از ظرفیتهای مختلف استفاده میکند و رسانهها نیز در مقابله با این جریان نقش مهمی دارند.