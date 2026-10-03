پرونده فوت چهار نوزاد در سه ماه اخیر در بیمارستان میبد در شعبه دوم بازپرسی دادسرای این شهرستان تشکیل شده و دستگاه قضایی اعلام کرد تا مشخص شدن علت قطعی، ابعاد مختلف حادثه از جمله احتمال قطعی برق، مشکلات زیرساختی و قصور پزشکی در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید محمد ابراهیم اقبالی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد اظهار کرد: در پی فوت چهار نوزاد در سه ماه اخیر در بیمارستان میبد، پرونده‌ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای این شهرستان تشکیل شده است.

وی افزود: استعلامات پزشکی لازم انجام شده و اجساد نوزادان برای تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی ارسال شده است و در حال حاضر منتظر اعلام نظر کارشناسی این مرجع هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد ادامه داد: سایر ابعاد موضوع از جمله احتمال قطعی برق، مشکلات زیرساختی و همچنین احتمال قصور پزشکی در حال بررسی است و مستندات و گزارش‌های مرتبط در فرایند تحقیقات قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اقبالی تأکید کرد: در شرایط فعلی و تا این مرحله از تحقیقات، هیچ عاملی به عنوان علت قطعی فوت نوزادان مشخص نشده است و تحقیقات تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

وی با ابراز تأسف و تأثر از این حادثه، به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت و افزود: دستگاه قضایی ضمن همدردی با خانواده‌های این نوزادان، خود را در کنار آنان می‌داند و بررسی دقیق و همه‌جانبه موضوع را تا روشن شدن ابعاد و علل این حادثه با جدیت دنبال خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد تصریح کرد: چنانچه در جریان تحقیقات، قصور، تقصیر یا تخلفی احراز شود، دستگاه قضایی بدون اغماض و برابر قانون با عوامل مربوط برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل بررسی‌ها و مشخص شدن نتایج کارشناسی و تحقیقات قضایی، نتایج از طریق مراجع مربوط به اطلاع مردم خواهد رسید.