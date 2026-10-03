به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم «چشم سوم» به کارگردانی رضا دادویی امشب پخش می‌شود. این فیلم محصول سال ۱۳۹۹ است و داستان حمید، افسر پلیس، را روایت می‌کند که به همراه دستیارش درگیر پرونده یک شبکه مافیایی قاچاق اسلحه می‌شود و در جریان تحقیقات به یک تروریست حرفه‌ای می‌رسد. عطا عمرانی، پیام دهکردی، مصطفی قدیری و حمیدرضا فراهانی از بازیگران این اثر هستند.

فیلم «مارپیچ» به کارگردانی حسین تبریزی یکشنبه ۱۲ مهر تماشایی می‌شود.

این فیلم یرامون قتل یک کارخانه دار آغاز می‌شود که در ادامه یکی از افسران پلیش ناجا نیز برای پیگیری قتل او وارد داستان شده و طی داستان معما‌های گوناگونی ایجاد می‌شود.

بازیگرانی، چون علی دهکردی، مریم کاویانی، آزیتا ترکاشوند، داوود شیر دل، محمد حمزه‌ای، سعید تهرانی و سعید داخ در آن بازی می‌کنند.

«الف… امنیت»، به کارگردانی مسعود تکاور، دوشنبه ۱۳ مهر پخش می شود. داستان این فیلم درباره حمله گروهی از گروگان‌گیران به یک مدرسه پسرانه و گروگان گرفتن تعدادی از دانش‌آموزان است؛ در ادامه نیرو‌های پلیس امنیت، یگان ویژه و نوپو برای آزادسازی گروگان‌ها وارد عملیات می‌شوند. علیرضا جلالی‌تبار، علیرضا مهران و علیرضا زمانی‌نسب از بازیگران این فیلم هستند.

سه‌شنبه ۱۴ مهر، فیلم «ایکسری» به کارگردانی سروش محمدزاده پخش می‌شود. در این فیلم، پس از کشف مواد مخدر در محموله‌ای در فرودگاه، حبیب، مأمور مسئول پرونده، تحقیقات خود را برای شناسایی شبکه قاچاق آغاز می‌کند. دستگیری یکی از سرشاخه‌های این شبکه، پلیس را به سرنخ‌های تازه‌ای درباره فردی به نام ارباب می‌رساند. امیریل ارجمند، کمند امیرسلیمانی، اتابک نادری، محمد رسول صفری، امیرحسین شام‌بیاتی، پروین ملکی و محمدرضا صولتی در این فیلم بازی کرده‌اند.

«تعبیر خواب» به کارگردانی رضا دادویی، چهارشنبه ۱۵ مهر پخش می شود. این فیلم که محصول سال ۱۳۹۱ است، داستان پلیسی را روایت می‌کند که در جریان یک پرونده سرقت، میان انجام وظیفه و وفای به قولی که داده، در موقعیتی دشوار قرار می‌گیرد و باید در مدت زمانی کوتاه تصمیمی سرنوشت‌ساز بگیرد. شهاب حسینی، حمید ابراهیمی، مهران نائل و الهه حسینی از بازیگران این اثر هستند.

پنجشنبه ۱۶ مهر مخاطبان شبکه نمایش به تماشای «ماتادور» می‌نشینند، مجموعه‌ای پلیسی به کارگردانی فرهاد نجفی که داستان آن با سفر یک مقام بلندپایه اروپایی به ایران و تلاش یک گروه تروریستی برای ترور او گره می‌خورد. نیرو‌های پلیس و امنیتی در جریان این مأموریت با مجموعه‌ای از عملیات‌های تروریستی و خرابکارانه مواجه می‌شوند. پوریا پورسرخ، سام درخشانی، پولاد کیمیایی، علیرام نورایی و شقایق فراهانی از بازیگران اصلی «ماتادور» هستند.

جمعه ۱۷ مهر هم فیلم «مسلوب» به کارگردانی عادل تبریزی پخش می شود. «مسلوب» قصه یک عملیات پلیسی ویژه است؛ با اطلاع از یک گروگانگیری، نیرو‌های نوپو وارد عمل می‌شوند و متوجه می‌شوند دو گروگانگیری مرتبط با یکدیگر در حال وقوع است. عملیات باید به صورت همزمان در سه نقطه انجام شود تا جان گروگان‌ها به خطر نیفتد. کوروش سلیمانی، محمدرضا رهبری، محمود مقامی، رضا شریف‌نژاد، امیر روشن‌پور، ایمان اسماعیل‌پور و کاملیا ابراهیمی از بازیگران این فیلم هستند.

شبکه نمایش این فیلم ها را ساعت ۲۱، پخش می کند.