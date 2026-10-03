سالمندان،جمعیتی که روز به روز بر تعداد آنان اضافه میشود و جامعه امروز باید خود را برای تطابق با این جمعیت آماده کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در استان اردبیل هم ۱۲/۹ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل میدهند.

توسعه زیرساخت‌های بهداشتی - درمانی، فضاسازی مناسب و افزایش مراکز توانبخشی، از ملزوماتِ کیفی سازیِ زندگی سالمندان است.

افراد بالاي 65 سال را سالمند مي نامند و دراين دوران حساس از زندگي بشر فرد با افت نيروهاي جسمي و رواني روبه ‌رو شده كه اين كاهش توان در ميان زنان نسبت به مردان سريع‌تر و بيشتر اتفاق مي‌افتد.

سالمندي امري نسبي، دروني، رواني و اجتماعي است و گاهي انسان زودتر از موعد دچار عارضه‌ پيري زودرس مي‌شود ، بر اين اساس سن تقويمي نمي‌تواند شاخص مناسبي براي سالمندي قرار بگيرد

به عقيده كارشناسان احساس پيري يك مساله دروني و رواني است و در افراد مختلف، متفاوت است.

اغلب سالمندان بازنشسته شده و يا از كار خود دست كشيده اند، بنابراين بيشتر آنها احساس نا امني و تنهايي مي‌كنند و براين اعتقاد هستند كه مقام اجتماعي خود را از دست داده و وجودشان براي جامعه وخانواده مثمر ثمر نيست.

سالمندي موجب تغيير در انگيزه و موجب تغييرات جسمي، حركتي، رواني و مغزي مي شود و بر اين اساس بزرگترين كمكي كه سازمان هاي حمايتي مي توانند به اين قشر از جامعه بكنند اين است كه آنها را متقاعد كنند كه سالمند آمادگي ورود و پذيرش سالمندي و عوارض آن را داشته باشد.

همچنين با توجه به عوارض و اختلالاتي كه معمولاً در سنين بالا اين افراد به آنها مبتلا مي‌شود، دستورات پزشكي و بهداشتي خاصي است كه در مورد نظافت، فعاليت، نوع تغذيه، كار و استراحت و تفريح به اين افراد داده خواهد شد.