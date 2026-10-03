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معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرحی به ارزش ۶ همت برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ در حوزه گردشگری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه «روی خط» شبکه خبر درباره وضعیت بازار کار، تأثیر جنگ بر اشتغال، کمبود نیروی کار، شکاف مزدی و برنامههای دولت برای حفظ و ایجاد اشتغال گفتگو کرد.
مشرح این گفتگو به شرح زیر است:
سوال: در سه جنگ تحمیلی اخیر، یکسری تغییر و تحولات را در بازار کار و ایجاد بازار کار برای هموطنان شاهد بودیم. یکی از اتفاقاتی که میافتد این است که سمینارهای مختلفی در حوزه اشتغال با صنایع مختلف برگزار میکنید. یکی از آنها با توجه به اینکه هفته گردشگری هم هستیم، حوزه گردشگری خواهد بود. از این ظرفیتها چگونه استفاده میکنید و چه تغییراتی پیدا کرده است؟
حسینی: از نقطه خوبی شروع کردید. فکر میکنم شنبه هم هست و بهتر است با خبرهای امیدبخش شروع کنیم و ببینیم چه اتفاقهایی همزمان میافتد. اولین کاری که انجام دادیم، محاسبه اثر جنگ بر مشاغل بود. خوشبختانه با یک تیم جوان نخبه به یک داشبوردی رسیدیم که از زمان شروع جنگ، امروز میتوانیم به میزان شوک مثبت یا منفی که به اقتصاد ایران وارد میشود، پیشبینی کنیم چه میزان نیروی کار را در بازار کار از بین ببرد یا ظرفیت جدید ایجاد کند.
سوال: الان حساب و کتابهای شما در مورد حوزه بازار، با این بخش نخبگانی که میفرمایید، چطور درآمده است؟
حسینی: دقیقاً آنچه برای ما امیدبخش بود، مدلهایی بود که بر اساس آنچه ایجاد شده بود، درآوردیم و با واقعیت بازار، شاید با اختلاف چهار تا پنج درصدی، کاملاً تطابق داشت.
ما همین امروز از ساعت ۹ صبح، اولین نشست از سلسلهنشستهای فنی و تخصصی درباره تأثیر جنگ بر مشاغل مختلف، بحث گردشگری را شروع کردیم. دو هدف اصلی را دنبال میکنیم؛ با مثالهایی عرض میکنم که چرا این موضوع اهمیت دارد: یکی حفظ اشتغال موجود و اینکه چه باید کرد و دیگری، بدون نیاز به سرمایهگذاریهای کلان، با رفع موانع و هماهنگیهای بینبخشی، چگونه میشود اشتغال جدیدی را در همین شرایط ایجاد کرد.
خوشبختانه امروز همکاری خیلی خوبی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داریم و آغاز آن را هم به مناسبت هفته گردشگری شروع کردیم.
سوال: حوزه گردشگری هم در دوره جنگ تحمیلی آسیبهای جدی دیده است؟
حسینی: بله. حوزه گردشگری تقریباً، البته عددها مختلف است، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم دارد؛ غیرمستقیمی که خیلی وابستگی دارد. اگر غیرمستقیم را با فاصله بگوییم، ممکن است همه صنایع به هم مرتبط شوند. به هر شکل، اینها ذینفعان این حوزه هستند.
در ایام جنگ، بر اساس مدلهایی که داشتیم و واقعیتی که اتفاق افتاده، چیزی حدود ۹۷ هزار تا ۱۱۰ هزار نفر اثر مستقیم از جنگ دیدند. به طور مثال، بر اساس دادههای دوستان در میراث فرهنگی و گردشگری، شاید نزدیک به چهار هزار آژانس هواپیمایی به خاطر شرایطی که پیش آمد، کامل تعطیل شدند و این اثر را همینطور در بخشهای مختلف گذاشته است. از طرفی، به طور غیرمستقیم این عدد خیلی بزرگتر هم هست. ما امروز دنبال همین هستیم.
سوال: میخواهیم آنهایی که در دوران جنگ تحمیلی آسیب دیدند و مشاغل آنها تعطیل شده، دوباره به چرخه کار برگردند؛ یعنی همان نکتهای که خود شما هم اشاره فرمودید. سیاست ما الان چیست؟ ایجاد اشتغال جدید است، حفظ وضعیت موجود است یا اینکه همه آن آسیبهایی را که دیدیم جبران کنیم؟ کدامیک از اینها الان سیاست و اولویت ماست؟
حسینی: ما با یک واقعیتی مواجه هستیم. از روز آغاز دولت جدید درگیر جنگ شدیم. ما سه جنگ را دیدیم، ولی عملاً شاید بیش از دو سال است که در شرایط جنگی قرار داریم. باید بپذیریم که انتهای آن هم مشخص نیست؛ ممکن است همین فردا باشد، ممکن است تا دو سال دیگر، بیشتر یا کمتر باشد که تجربه آن را هم در دنیا داشتیم.
پس از نظر ما، در برنامهریزیمان، در شرایط جنگی هستیم، بدون هیچ تعارفی. این شرایط جنگی همین الان محاصره هوایی و شرایط سخت حملونقل کالا را داریم و طبیعتاً اینها روی این بخش تأثیر گذاشته است. ما میخواهیم به فرض در بخش گردشگری چه کار کنیم؟
سوال: ویژهتر در حوزه اشتغال، صرفاً گردشگری نیست. خیلی از مشاغل دیگر هم در دوران جنگ تحمیلی آسیب دیدهاند؟
حسینی: ورود به این موضوع از منظر اشتغال است؛ یعنی اصلاً ما در حوزه گردشگری، صنایع دستی یا پتروشیمی، ورودمان اشتغال است.
طبیعتاً ما الان میبینیم چه میشود کرد برای حفظ همین اشتغال. مصداقی عرض میکنم؛ دقیقاً در بحبوحه شرایط جنگی، با پیگیری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری توافقی کردیم که این توافق یکبار شش همتی داشت؛ بین تأمین اجتماعی، وزارت اقتصاد و همینطور وزارت میراث که آن سهم بیمه کارفرمایی را تا یک دوره زمانی از سوی وزارت میراث پرداخت شود تا بنگاههای حوزه گردشگری تعطیل نشوند.
الان هر هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری که در حوزه گردشگری انجام میشود، تقریباً بین ۸۷۰ تا ۹۷۰ شغل ایجاد میکند. این عدد مثلاً در پتروشیمی ۱۹۲ شغل است. این بر اساس محاسبات ماست. این نشان میدهد که یکی از حوزههایی که بهشدت برای پساجنگ هم میتواند مشکلات موجود اشتغال ما را حل کند، حوزه گردشگری و صنایع وابسته به آن است؛ سهم و قدرت بازگشتپذیری که دارد.
سوال: از این حوزه گردشگری عبور کنیم، دیگر نهاد و جایگاهی که وجود دارد و میتواند فرصتهای شغلی را ایجاد کند، کدام ارگانها هستند؟ چون یک دادهکاوی انجام دادید و این دادهها را دارید؟
حسینی: من یک آمار کلی عرض کنم؛ چون خیلی سؤال میشود وضعیت ما بعد از جنگ چه شد. ما از بعد از جنگ، تقریباً نسبت به بهار ۱۴۰۴، یعنی دادههای مرکز آمار که تا به حال اعلام شده و دادههای تابستان ما هنوز رسماً اعلام نشده، نزدیک به دو واحد درصد به نرخ بیکاری ما اضافه شد؛ یعنی از هفت و خردهای رسیدیم به نزدیک ۹. این در مقایسه با شدت جنگی که با آن مواجه بودیم و تجربههای جهانی، یک نشان داشت و آن نشان از تابآوری اقتصاد و بازار کار ایران است.
سوال: همین اتفاق را ترجیحاً نباید داشتیم؟
حسینی: بله، جنگ شرایط خاص خود را دارد. شما در سهماهه اول امسال بدون نفت، منفی ۱۰ درصد رشد اقتصادی داشتید. همزمان در تجربه مشابه، مثلاً در همین اوکراین، به منفی ۳۷ درصد رسید؛ با توجه به اینکه آن پشتیبانی کامل غرب، اروپا و آمریکا را داشته و ما تازه با آنها هم در جنگ بودیم.
ساختار بازار کار ایران به واسطه تنشها و شوکهایی که در این مدت دیده، یک ساختار تابآور و منعطف است. ما در جنگ ۱۲ روزه تا شهریورماه نزدیک به ۷۵۰ هزار نفر را در بخش رسمی بازار کار از دست دادیم، اما به محض اینکه یک مقدار شرایط آرام شد، نزدیک به ۳۰۰ هزار شغل در کمتر از دو تا دو ماه و نیم بعد از این، برگشت.
سوال: ولی یک بخشی هم برنگشت؟
حسینی: بله، برنگشت. وقتی اقتصاد کوچک میشود، دادههای ما میگوید به ازای هر واحد رشدی که کاهش پیدا میکند، در ۱۵ سال گذشته به طور متوسط ۱۷۰ هزار شغل از بین میرود. اگر هم رشد مثبت باشد، میتواند شغل را برگرداند؛ لذا وقتی ما میگوییم با نفت نزدیک به پنج درصد منفی رشد داریم، شما باید این را محاسبه کنید که ما پیشبینی ۸۵۰ هزار تا یک میلیون نفر خروج از بازار کار داشته باشیم.
سوال: مگر ما نمیگوییم هزاران شغل است که هیچکس برای احراز آن جایگاه شغلی نیست؟ تعدادی از افراد را هم داریم که به تبعات جنگهایی که داشتیم یا بیکار شدند. آیا باید انتظار این را داشته باشیم که در آمارگیری و سرشماری جدیدی که در این حوزه صورت میگیرد، آمارها نشاندهنده این باشد که تعداد دیگری هم شغلهای خود را از دست دادهاند؟ این شغلها کجاست که هیچکس آنها را پیدا نمیکند؟
حسینی: ما یکسری مسائل ساختاری در بازار کار داشتیم که به جنگ ارتباطی نداشت؛ یعنی اگر جنگ هم رخ نمیداد، با این مسائل مواجه بودیم. یکی از آنها شکاف مزدی است.
الان شرایطی داریم که هزینه بالاسری برای نیروی کار، برای کارفرمای بخش رسمی، بالاست؛ یعنی ایشان باید حداقل هزینه مزد را بدهد که الان حداقل ۲۲ و خردهای میشود، یک سهم بیمه کارفرمایی باید پرداخت کند و یکسری عوارض و مالیات بدهد. نگاه میکنید که اگر حداقل مزد را هم بخواهد بدهد، تمامشده نیروی کار برای او بالا تمام میشود.
از طرف دیگر، هزینههای زندگی آنقدر بالاست که برای کسی با حداقل مزد، شاید از نظر مدیریت اقتصاد زندگی، کفاف نمیدهد. چه میشود؟ اینطور میشود که هم کارفرما دنبال نیروی کار است، ولی نمیتواند مزد بالا بدهد و هم نیروی کار ما الان میگوید با حداقل مزد یا فرضاً ۳۰ میلیون تومان نمیتوانم بروم.
سوال: راهکار چه خواهد بود؟
حسینی: بخشی برمیگردد به شرایط اقتصادی. وقتی شرایط اقتصادی بهتر شود و بازار بچرخد، کارفرما میتواند مزد بالاتری بدهد. این مزد توافقی را الان در خیلی جاها داریم که از حداقل مزد در بخش رسمی نمیتواند عدول کند.
بالغ بر ۱۵۰ هزار فرصت شغلی داریم که از این طرف تأمین نیروی انسانی برای آن نداریم. این آخرین دادههای ماست که از روی سامانه جویای شغل خودمان است. این فرصتها عمدتاً فرصتهایی هستند که شکاف مهارتی هم دارند؛ یعنی مهارتهای بالا هم اتفاقاً نمیخواهند. آنجایی هم که مهارت بالا میخواهد، دستمزد تناسب ندارد. اینها بحثهای مزمن و ساختاری بازار کار ماست که وجود داشته است.
سوال: شما به عنوان حلقه واسط نمیتوانید عمل کنید برای اینکه این شکاف را پر کنید که هم کارفرما بتواند یک کارگر و فردی را داشته باشد برای اینکه آن شغل و کار را انجام دهد و هم فردی که متقاضی شغل است بتواند یک منبع درآمدی داشته باشد؟
حسینی: هیچکدام از ما به عنوان یک شهروند شاید هنوز احساس نکردهایم در شرایط جنگی قرار داریم. وقتی اقتصاد شما کوچک میشود، طبیعتاً قدرت پرداخت مزد بالا از طرف کارفرما سخت میشود. الان همه هنر کارفرما این است که میگوید من نگهداشت نیروی کار داشته باشم. ما هم در همین راستا به او کمک میکنیم که بتواند نیروی کار موجود را نگه دارد.
سوال: دولت هم همه هنرش را گذاشته و میگوید که من به کارفرما هم کمک میکنم برای اینکه بتواند نیروهایش را حفظ کند؟
حسینی: تلاش ما هم همین است. یک طرحی را در دولت گذاشتند که وزارت اقتصاد متولی آن بود؛ به ازای هر نیروی کار، ۲۲ میلیون تومان برای دو ماه پرداخت شد. الان یارانههای کمک به بخشودگیهایی که داریم در بخش تأمین اجتماعی و مالیات انجام میدهیم، کافی نیست و خیلی فاصله دارد.
سوال: تأمین اجتماعی که زیرمجموعه خود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستید، یعنی شما درونبخشی باید به یک جمعبندی برسید برای اینکه بتوانید یک کمک ویژهتری را به کارفرما داشته باشید که هم کارگر بتواند کار کند، هم کارفرما بتواند پرداخت کند و هم اینکه پیام رهبر معظم انقلاب در روز کارگر محقق شود.
حسینی: بله. آقای میدری هم دیشب نکات خیلی جدی را در مورد همین موضوع خبری اعلام کردند. تلاش ما برای این است که بتوانیم بدون این هزینه جدیدی که بخواهیم تحمیل کنیم یا منابع درآمدی را کاهش دهیم، اصلاحات را انجام دهیم. اعتقادم بر این است که ما خیلی از اصلاحات را میتوانیم بدون هزینه انجام بدهیم، ولی رضایتمندی را بالا ببریم.
خیلی از کارفرماها با یک تنفس... ما در جنگ، در اردیبهشت امسال بازدید رفتم و این را دیدم؛ یک ماه و نیم بیمه بیکاری پرداخت کردیم، بنگاه ۷۰۰ نفر را دوباره برگردانده است، فقط یک ماه و نیم از بیمه بیکاری استفاده کرده است. به جای اینکه بخواهد نیرویش را بفرستد و آن ۷۰۰ نفر در کل دوره دو تا سه ساله از بیمه بیکاری استفاده کنند، این همان ظرفیتهایی است که دارد انجام میشود.
اما حجم مسائل و مشکلات یک مقدار زیاد است. ما مسائل ساختاری که عرض میکنم، یکی بحث همین هرم سنی جمعیتی است که چند روز پیش روز سالمند بود و موضوع خیلی جدی است.
ما همین الان و امروز در برخی از رشتههای کسبوکار با چالش ورود نیروی جدید مواجه هستیم. مثلاً حوزه حملونقل؛ تعداد افرادی که جدیداً وارد این حوزه میشوند، یعنی نیروهای کاری که وارد میشوند، به نسبت بازه زمانی ۱۰ سال گذشته بهشدت دارد کاهش پیدا میکند. یعنی اینجا یک بازار کار با سن بالایی است.
سوال: چرا؟ فرصتهای شغلی که آنجا ایجاد میشود و مزایای شغلی که آنجا برای آنها ایجاد شده، آن جذابیت لازم را برای اینکه این نسل جدید بخواهند به سمت آن بروند، نیست یا اینکه نه، اصلاً نسل جدید یک تغییر رویکرد و نگاهی به بازار کار دارد؟
حسینی: من در تأیید فرمایش شما بگویم؛ این تغییر خیلی جدی است. در یک خانواده چهار، پنج یا شش نفره که شش فرزند یا چهار فرزند داشت، به طور طبیعی مشاغل متعددی وجود داشت که با توجه به سختی کار هم میپذیرفتند.
الان بعد خانوار کوچک شده، خانوادههای یکی، دو نفره طبیعتاً انتخابهایی که برای فرزندان خود میخواهند کنند، یک مقداری متفاوت است. این همزمان نیاز به یک کار فرهنگی جدی دارد و از طرف دیگر نیاز به یکسری تسهیل ایجاد کردن.
ما همین موضوع را با حوزه حملونقل در وزارت راه، با همکاری سازمان برنامه پیش میبریم. ما در آینده مسائل خواهیم داشت؛ یعنی در آینده مشاغلی خواهیم داشت که اگر با همین مسیر پیش برویم، شغل و ظرفیت وجود دارد. شما فکر کنید کامیون یا اتوبوس بهروزی وجود داشته باشد که راننده نخواهد داشت. اینها موضوعات ساختاری است که ما شروع کردیم.
حسینی: ما همیشه همینطور بودیم. آنقدر موضوعات فوری داشتیم که برای موضوعات میانمدت و بلندمدت گفتیم الان این را نمیتوانیم حل کنیم. ما این را هم شروع کردیم؛ برای جوانانمان، برای حوزه کسبوکار عرض کردم، همین رصدی را که شروع کردیم تا ظرفیتهای خالی را ببینیم.
سوال: این ظرفیتهای خالی را چطور به گوش جوانان میرسانید که بدانند میتوانند از این جایگاهها استفاده کنند و مراجعه کنند و بتوانند استفاده کنند و بروند سر کار؟
حسینی: مثال عرض میکنم. ما برای تسهیلات سال جدید، سال گذشته تا امروز که من خدمت شما بودم، تسهیلات اصلاً ابلاغ هم نشده بود. اما با سرعت عملی که داشتیم و دیدیم نیاز است در شرایط جنگی، امروز که من خدمت شما هستم، از مجموع ۱۳۰ همت، ۲۶ همت پرونده به بانکها ارسال شده، بیش از ۱۳۰ هزار پرونده ارسال شده و ۲.۵ همت آن پرداخت شده است.
سوال: این چقدر کمک کرده که میزان بیکاری کاهش پیدا کند؟
حسینی: سال گذشته ما از این محل بیش از ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کردیم؛ یعنی ۳۴۰ هزار فقره تسهیلات دادیم و خروجی آن نزدیک ۴۰۰ و خردهای هزار شغل بوده است.
من هفته قبل به میزبانی استان گلستان، به همراه کمیسیون اجتماعی با برخی از مدیران در استان بودم. من خدمت شما این را عرض کنم، برخلاف تصور خیلیها که این اعتبارات خرد انحراف دارد ـ که بعضی جاها انحراف دارد، من قبول دارم ـ، اما اثر آن را من روی زمین دیدم.
من هفته قبل در گلستان، افرادی را دیدم که در همین شرایط جنگی بیش از ۲۵ تا ۳۰ نیرو در یک کارگاه ۸۰ نفره اضافه کرده و همین در همین ایام دارد به پنج، شش کشور حاشیه مرزهای کشورمان صادر میکند.
سوال: پیگیری اینکه این تسهیلاتی که داده میشود کجا رفته، چه اقداماتی برای آن انجام شده و آیا همه در همان مسیری که شما با همان هدف تسهیلات را دادید، انجام شده یا نه، با شما و همکاران جنابعالی است؟
حسینی: بله. ما طبق قانون برنامه هفتم، با ماست و متناسب با آن داریم بحث را هم هوشمند میکنیم. اما گذشته از آن، الان امکان وام تکراری که توزیع عادلانه وام را... الان ما از سه، چهار سال گذشته تا به حال، دیتابیس ما میگوید هر شخص جدیدی که بیاید، اگر کارمند دولت باشد نمیتواند از این وام استفاده کند، بازنشسته باشد نمیتواند استفاده کند. این برای نیروی بیکاری است که الان واقعاً تقاضا دارد و یک ایده دارد، ضمن اینکه نظارت ما الان...
سوال: پیش از این هم تسهیلات گرفته باشد، نمیتواند دریافت کند؟
حسینی: بله، به غیر از اینکه بخواهد توسعه بدهد و تسهیلات کارفرمایی بگیرد.
سوال: بانک کارفرماییتان الان تکمیل است؟
حسینی: بله. شما هر کد ملی بدهید که یک بار تسهیلات گرفته باشد، هر وقت خواستید در یک فرصتی میتوانیم این را تست کنیم. کاملاً به سمت بهینه شدن رفته. فقط در نظر بگیرید، دقت کنید، ما یکسری مسائل انباشته شده داشتیم و داریم اینها را حل میکنیم.
اصلاً هم مرعوب این قصه نشدیم که الان اینقدر مشکل داریم، نگاه به آینده را رها کنیم. ما اگر امروز در مورد توزیع بازار کار درست ورود نکنیم، پنج سال آینده، عرض کردم، با این بحرانهای جدی مواجه میشویم.
سوال: پس شما الان یک اهم و فیالاهم انجام دادید، یکسری اولویتبندی کردید که این اولویتها را انجام بدهید. اولویت یک شما چیست که ما چند وقت دیگر از شما پیگیری کنیم که چقدر پیشرفت داشته؟
حسینی: بله، دقیقاً. اولویت اصلی ما در حال حاضر برای حوزه اشتغال خرد و کوچک و متوسط، فروش است. ما تلاشمان این است که بتوانیم سمت فروش و تقاضا را ایجاد کنیم.
سوال: خردهفروشان، همان مشاغل خانگی؟
حسینی: همه اینها با هم. الان پروژه هزار میدان و هزار بازارمان به صورت جدی دارد برگزار میشود. بیش از هزار و ۴۵۰ نقطه، ما نمایشگاه دو هفته یکبار الان داریم برگزار میکنیم. ولی من دارم میبینم تولیدات باکیفیتی که دارد چمدانی صادر میشود، اما هماهنگی برای فروش آن نیست.
ما این زیرساختها را هم به صورت زیرساختهای مجازی شروع کردیم، هم به صورت...
سوال: چقدر زمان برای نتیجه میبرد؟
حسینی: داریم همزمان پیش میرویم. من الان اینکه به شما عرض میکنم، مثلاً نمایشگاههای ما دارد برگزار میشود.
سوال: میخواهم بدانم، ما چند وقت دیگر بیاییم سراغ شما که بگوییم آن وعدههایی که شما دادید به نتیجه رسیده؟
حسینی: هر وقت که شما اراده کنید، قطعاً ما یک گام به جلو را خدمت شما آنجا میتوانیم گزارش کنیم. وظیفه ماست گزارش کنیم که برای این اقدام چه کار کردیم.
ما موضوع دادهمحوری را جدی گذاشتیم. سال گذشته من در برنامه شما، یک برنامه دیگری بود، عرض کردم و امسال وجود دارد.
حسینی: چیزی به نام اطلس ملی اشتغال که الان روی زمین است و میتوانم به شما بگویم که با برش شهرستانی، چه کسبوکارهایی در کجا برای کسبوکارهای زیر ۲۰ نفر الان قابلیت اجرا دارد و بازار دارد.
این اتفاق خیلی بزرگی بود. این یک آرزو بود که الان محقق شده و روی زمین است. شما شهرستان به شهرستان بگویید، من به شما دادههایش را میگویم.
سوال: بعد کارآفرینان استانها میتوانند از آن استفاده کنند؟
حسینی: دقیقاً.
سوال: این اطلس کجا بارگذاری شده است؟
حسینی: ما الان در مرحله نهایی هستیم برای اینکه بتوانیم عمومی کنیم. با دانشگاه شریف دارد پروژه جلو میرود. ما الان برای متقاضیان و کسانی که میخواهند بیایند، این امکان را داریم، ولی برای عموم مردم امیدمان این است تا کمتر از دو یا سه ماه آینده عمومیاش کنیم.
الان همه چیز آن آماده است و فقط پروتکلهای امنیتی برای بهروز کردن مانده، چون یک بیگدیتا آنجا هست. به خاطر همین، برای دادهمحوری ما این کار را شروع کردیم.
آن داشبوردی که عرض کردم، الان تصمیمهای ما عمدتاً تلاش کردیم... قطعا ایراد داریم، قطعا انحراف دارد، ولی تلاشمان و مسیرمان این است که حکمرانی داده را به معنای واقعی انجام بدهیم.
برای همین مجموعه بیگدیتاهایی که ایجاد کردیم، مثال عرض کنم؛ الان ما یک کاری را با شورای عالی پولشویی پیش بردیم و بانک مرکزی که برخی از دادههایی که در مورد استانداردهای شغلی و کدهای شغلی است و همیشه یک مشکل بوده.
برای شما و یا بنده نوعی که مراجعه میکردیم، شاید، چون نسبت داشتیم با دولت یا کارمند بودیم، ولی برای کسی که نبود، همیشه این مشکل وجود داشت که شغل شما چیست و... این سرویس الان نهایی شده و ما امیدواریم که کمتر از یک ماه آینده کدهای شغلی ما در کشور...
سوال: یعنی برای هر شغلی یک کد اختصاص داده شده؟
حسینی: بله.
سوال: و این چه کمکی به آنها میکند که بتوانند کار کنند و حقوق بگیرند؟
حسینی: این موضوع کمک میکند به کاهش هزینههای نظام بانکی. اینها یک مجموعه با همدیگر است. یعنی ما اگر فکر کنیم هر کاری میخواهیم انجام بدهیم، مستقیم بخواهد به خود اشتغال منجر بشود، نه؛ ولی اگر ما زمینه کاهش هزینههای دیگر را فراهم کنیم و بازار را بتوانیم ایجاد کنیم، نتیجه و خروجی این اشتغال است.
سوال: جمعبندی بفرمایید.
حسینی: عرض من این است که ما در شرایط جنگ قرار داریم. این را اول بپذیریم، از نظر ذهنی. شرایط جنگی اصطلاحاً شرایط اقتصاد جنگی میطلبد. طبیعتاً اولویتها دفاع از کشور است؛ از طرف دیگر، حفظ اشتغال است و این استراتژی جدی است که ما انشاءالله دنبال میکنیم.