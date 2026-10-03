مدیرکل هواشناسی گیلان از تداوم ناپایداری هوا، بارش باران و رعد و برق تا فردا در استان خبر داد و گفت: دریای خزر هم برای فعالیت‌های دریانوردی امروز و فردا نامناسب است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با تداوم فعالیت سامانه بارشی، بارش باران همراه با وزش باد و رعد و برق تا فردا در گیلان ادامه دارد.

وی از تضعیف فعالیت سامانه بارشی و کاهش ناپایداری هوا از روز دوشنبه در گیلان خبر داد و افزود: آسمان استان از روز دوشنبه نیمه ابری، گاهی ابری همراه با بارش پراکنده و تناوبی باران تا پایان هفته پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته، ۲۹ درجه در بره سر رودبار و کم‌ترین دما در اسب وونی تالش ۱۱ درجه ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۹ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است.

محمد دادرس افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر ۲ متر و نیم، برای فعالیت‌های دریانوردی امروز و فردا نامناسب است.