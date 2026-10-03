در رشته علوم تجربی ؛

نام دو همدانی در شمار تک رقمی‌های کنکور ۱۴۰۵

با اعلام اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۵، «آرش محمدی» از همدان عنوان نخست گروه آزمایشی علوم تجربی و «علی حمزه‌ای» رتبه هشتم همین گروه را به دست آوردند.