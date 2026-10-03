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با اعلام اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۵، «آرش محمدی» از همدان عنوان نخست گروه آزمایشی علوم تجربی و «علی حمزهای» رتبه هشتم همین گروه را به دست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۵ فردا بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار میگیرد.
نتایج نهایی این آزمون نیز اواسط آبان ماه اعلام خواهد شد و بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نود درصددانشجویان از دهه پایانی آبان ماه وارد دانشگاهها خواهند شد.
البته ۳۰ درصد پذیرفته شدگان رشتههای علوم پزشکی و دندانپزشکی نیز از مهرماه سال آینده وارد کلاسهای درس خواهند شد.