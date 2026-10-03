

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،به گفته حسين رضاپور تاکنون بيش از پنج هزار دوز واکسن بين داروخانه‌هاي استان کرمانشاه توزيع شده و در هفته جاري هم سه هزار دوز واکسن ديگر توزيع خواهد شد. وي خاطرنشان کرد: واکسني که اکنون در داروخانه‌هاي سراسر کشور توزيع شده واکسن سه ظرفيتي چيني با قيمت حدود دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است و واکسن آنفلوآنزاي ديگري در داروخانه‌ها موجود نيست. افراد مبتلا به بيماري‌هاي خاص، مبتلايان به بيماري‌هاي زمينه‌اي، سالمندان، زنان باردار و کودکان از جمله گروه‌هاي در اولويت تزريق واکسن آنفلوآنزا هستند.