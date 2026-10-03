ناگویا ۲۰۲۶؛ حاجیموسایی به نشان نقره رسید
مهدی حاجیموسایی با قبول شکست مقابل حریف عنواندار تایلندی به مدال نقره بازیهای آسیایی ناگویا رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در دومین و آخرین روز بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مهدی حاجیموسایی، تکواندوکار باتجربه ایران در وزن ۶۸- کیلوگرم به مدال نقره رسید.
حاجیموسایی در دور اول استراحت داشت و سپس چنگ یوفان از چین را در مبارزهای سخت شکست داد و به نیمهنهایی رسید.
نماینده ایران در نیمهنهایی مقابل زید عبدالکریم نایب قهرمان المپیک از اردن قرار گرفت و با برتری در مبارزهای جذاب که سه راند ادامه داشت، جواز حضور در فینال را کسب کرد.
حاجیموسایی در فینال برابر بانلونگ تابتیمدانگ دارنده دو مدال طلا و نقره جهان و طلای دوره قبل بازیهای آسیایی از تایلند قرار گرفت و شکست خورد تا دستش به طلا نرسد.
در راند نخست، مبارزه نزدیکی از سوی هر دو نفر ارائه شد و این حریف تایلندی بود که ۶ بر ۵ به برتری دست یافت. در راند دوم، نیز این نماینده مطرح و عنواندار تایلند بود که سه بر دو برنده شد تا در نهایت با پیروزی در دو راند متوالی به طلا برسد.
از دقایقی دیگر، آرین سلیمی در فینال وزن ۸۰+ کیلوگرم به مصاف مورات مالونوف از ازبکستان خواهد رفت.