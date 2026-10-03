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میانگین وزن میگو در مجتمع پرورشی چوئبده افزون بر۳۰ گرم است و در برخی مزارع حتی به بیش از ۴۰ گرم میرسد و این حکایت از آن دارد که این مجتمع نمونه موفق تولید میگو و ماهی دریایی در استان خوزستان محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون آبزیپروری سازمان شیلات ایران در جریان بازدید از مجتمع پرورش میگوی چوئبده آبادان گفت: این مجتمع نمونه موفق تولید میگو و ماهی دریایی در استان خوزستان محسوب میشود.
مهدی شکوری با اشاره به ظرفیتهای این مجتمع در حوزه تولید آبزیان اظهار کرد: با تلاش همه مزرعهداران و همراهی مجموعه شیلات استان خوزستان در سال جاری بیش از هزار هکتار از استخرهای مزارع پرورشی استان به زیر کشت میگو رفته است و در کنار آن پرورش ماهی در مخازن پیشساخته نیز ادامه دارد.
وی ادامه داد: با تجربیاتی که طی سالهای گذشته به دست آمده شاهد فعالیت یک مجتمع موفق در زمینه تولید میگو و ماهیان دریایی هستیم. آنچه در این بازدید مشاهده شد نقش مؤثر دانش و تجربه در افزایش تولید و همچنین مدیریت بهینه مزارع بود؛ بهگونهای که مزرعهداران با آگاهی و استفاده از تجربیات سالهای گذشته مزارع خود را مدیریت میکنند.
معاون آبزیپروری سازمان شیلات ایران با اشاره به وضعیت مطلوب رشد میگو در چوئبده با توجه به استفاده از نرسری، شرایط دمایی و آبی مناسب نسبت به سایر مناطق گفت: امروز شاهد هستیم که میانگین وزن میگو در این مجتمع بالای ۳۰ گرم است و در برخی مزارع حتی به بیش از ۴۰ گرم میرسد که این موضوع یک نقطه قوت برای بازاریابی محصول محسوب میشود.
وی با اشاره به روند صادرات میگو بیان کرد: با تلاش مزرعهداران صادرات میگو از مسیرهای مشخص در حال انجام است و امیدواریم با استمرار این تلاشها در همه ابعاد از جمله تولید خوراک، تأمین بچهمیگو، توسعه نرسری و همچنین اتخاذ تدابیر مناسب در حوزه بازاریابی شاهد توسعه بیش از پیش مجتمع چوئبده آبادان باشیم.
شکوری تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت بسیار خوبی که در استان خوزستان وجود دارد برای افزایش تولید میگو و رونق آبزیپروری بیش از پیش استفاده کنیم.