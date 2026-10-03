مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از تجهیز هزار و ۵۹۲ واحد خبازی استان به موتوربرق خبر داد و گفت: تأمین برق اضطراری نانوایی‌ها دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،سیدمحمد جعفری با اشاره به برنامه‌های اجرا برای افزایش تاب‌آوری شبکه نان گفت: تاکنون هزار و ۵۹۲ واحد خبازی در مازندران به موتوربرق مجهز شده‌اند که این میزان، حدود ۳۵ درصد نانوایی‌های استان را شامل می‌شود.

وی افزود: با توجه به ضرورت آمادگی دستگاه‌ها و واحد‌های خبازی برای فصل سرد سال و احتمال بروز ناترازی انرژی و محدودیت در تأمین برق و گاز، تأمین مولد‌های برق اضطراری برای نانوایی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

جعفری هدف از اجرای این طرح را کاهش آسیب‌پذیری نانوایی‌ها در زمان اختلال در شبکه برق و جلوگیری از وقفه در فرآیند پخت و عرضه نان عنوان کرد و گفت: استمرار فعالیت نانوایی‌ها در شرایط اضطراری از الزامات تأمین پایدار نان مورد نیاز مردم است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران همچنین گفت: با اختصاص ۵۰ میلیارد ریال یارانه برای کمک به تأمین موتوربرق نانوایی‌ها، گام مؤثری برای تقویت زیرساخت‌های پایداری شبکه نان استان برداشته شد.

وی ادامه داد: در مرحله نخست اجرای این طرح، ۴۶۴ دستگاه موتوربرق در اختیار واحد‌های خبازی قرار گرفته و روند تجهیز نانوایی‌ها همچنان ادامه دارد.

جعفری با اشاره به پیگیری برای اختصاص مرحله دوم حمایت مالی بیان کرد: توسعه تجهیزات برق اضطراری نانوایی‌ها نیازمند استمرار حمایت‌هاست و در همین راستا پیگیری برای تأمین منابع مرحله دوم در حال انجام است.

در مازندران بیش از ۴ هزار واحد نانوایی فعالیت دارند..