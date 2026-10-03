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حجتالاسلام سیدرضا حسینی به عنوان امام جمعه دهستان میانکوه شهرستان مهریز با مرکزیت منشاد معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نشست شورای اداری و آیین معارفه امام جمعه جدید دهستان میانکوه شهرستان مهریز، با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستان مهریز، اعضای شورای اسلامی، دهیاران و قشرهای مختلف مردم، در اردوگاه امام جعفر صادق (ع) منشاد برگزار شد.
رئیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد در این نشست با اشاره به اهمیت نماز جمعه در آیات قرآن کریم، بر نقش این فریضه عبادی ـ سیاسی در تقویت وحدت، انسجام اجتماعی و حضور مردم در عرصههای مختلف تأکید کرد.
حجتالاسلام نجمالهدی با اشاره به برگزاری نماز جمعه منشاد توسط ائمه جمعه موقت در سالهای گذشته گفت: با پیگیری و مطالبهگری ستاد برگزاری نماز جمعه منشاد و اهالی منطقه، زمینه استقرار امام جمعه دائم در این منطقه فراهم شد و این مطالبه دیرینه مردم منشاد و روستاهای تابعه محقق شد.
حجتالاسلام محیالدینی امام جمعه مهریز، و عسکرزاده فرماندار شهرستان مهریز، نیز در این نشست از تلاشهای ستاد برگزاری نماز جمعه، شورای اسلامی و دهیاری منشاد برای پیگیری استقرار امام جمعه دائم قدردانی کردند.
حجتالاسلام رحمانی رئیس دفتر نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد، نیز با اشاره به مطالبه چندینساله مردم منشاد گفت: مردم این منطقه به آرزوی دیرینه خود رسیدند و با انتخاب امام جمعه دائم، زمینه تقویت برنامههای فرهنگی و مذهبی منطقه فراهم شده است.
در ادامه، علی دهقان، مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه منشاد، گزارشی از عملکرد این ستاد و فعالیتهای انجامشده طی پنج سال اخیر ارائه کرد.
در پایان این مراسم، حجتالاسلام سیدرضا حسینی به عنوان امام جمعه دهستان میانکوه با مرکزیت منشاد از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه معرفی شد.
مسئولان حاضر در این آیین همچنین با حضور در گلزار شهدای منشاد، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، قبور مطهر شهیدان را گلباران و عطرافشانی کردند.