عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم در تحلیل ویدیویی هفتگی خود، درباره پرواز فلای دبی گفت: ایران و عمان به علت حمایت از فلسطین تحت فشار قرار گرفته‌اند .

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رأی الیوم در تحلیل ویدیویی هفتگی خود، درباره پرواز فلای دبی گفت: ما مَثَلی داریم که می‌گوید: «چطور فهمیدی دروغ است؟» می‌گوید: «از این‌که خیلی بزرگش کرده‌اند.»

من می‌گویم این مثل کاملاً درباره آنچه «حادثه فلای‌دبی» نامیده می‌شود صدق می‌کند؛ همان شرکت هواپیمایی اماراتی که گفته شد با یک اقدام تروریستی مواجه شده است؛ یعنی اقدامی که از قبل طراحی و برنامه‌ریزی شده بوده است.

ترامپ، همان رئیس‌جمهور آمریکا که می‌گوید نماینده جهان آزاد و نماینده کشور قانون است، بلافاصله ظاهر می‌شود و می‌گوید من احتمال می‌دهم ایران پشت این اقدام تروریستی باشد. هنوز زنجیره تحقیقات آغاز نشده، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل نیز ظاهر می‌شود و می‌گوید این یک اقدام ایرانی است و ایران پشت آن قرار دارد؛ بله، دولت یا کشور ایران پشت آن است.

خب، شما از کجا فهمیدید؟ پس چرا گفتید تحقیقاتی در کار است؟

بعد هم گفته می‌شود کمک‌خلبان که عمانی بوده، یک چاقوی کوچک همراه داشته و با آن به خلبان هواپیما که هندی بوده ضربه زده است. خب، ترامپ از کجا فهمید این یک اقدام تروریستی بوده است؟ صبر کنید تحقیقات انجام شود. بعد، نهاد‌هایی که تحقیقات را ارائه می‌کنند بگویند که این جزئیات وجود داشته و این اقدام صددرصد تروریستی بوده است. اما هدف، پیدا کردن بهانه‌هایی برای بازگشت به تجاوز علیه ایران است.

اکنون سه ناو هواپیمابر، در کنار حدود ۲۰ کشتی جنگی آمریکایی و بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی، در منطقه حضور دارند و علاوه بر آن، ترامپ ۱۰ هزار تفنگدار دریایی نیز به منطقه اعزام کرده است. یعنی بلافاصله پس از اعلام این عملیات تروریستی که کاملاً ساختگی است.

ترامپ جنگ می‌خواهد، زیرا همه‌چیز را از دست داده و در انتخابات آینده نیز شکست خواهد خورد. نتانیاهو هم این جنگ را می‌خواهد و برای آن تلاش می‌کند. بسیاری از اسرائیلی‌ها گفته‌اند که او برای به تعویق انداختن انتخابات آینده که حتماً در آن شکست خواهد خورد، برای جنگ برنامه‌ریزی می‌کند. پس این توطئه است.

اما مسئله دیگر، کمک‌خلبان چه شد؟ مشکل اصلی این است که مسافران اسرائیلی قهرمان بیرون آمدند. همچنین خلبان هندی هواپیما نیز قهرمان بیرون آمد؛ واقعاً اتفاقی غیرعادی بود، قهرمانی بی‌سابقه، زیرا او مانع وقوع یک فاجعه در هواپیما شد. اما ما عرب‌ها تروریست از آب درآمدیم! ما شدیم کسانی که فقط می‌خواهیم هواپیما‌ها را منفجر کنیم! تا این لحظه، در تمام منابع جست‌و‌جو کردم تا نام این خلبان عمانی را پیدا کنم که درباره او صحبت می‌کنند، اما چیزی نیافتم. یا اینکه اصلاً چگونه می‌توان گفت نتانیاهو مدعی شده است که به او افکار تروریستی و اسلامی افراطی القا شده است. خب، شما از کجا فهمیدید؟

هر بار هم اشاره‌ای به شیخ احمد الخلیلی، مفتی عمان، می‌شود؛ چرا؟ چون او در کنار قهرمانان نوار غزه ایستاد، در کنار شهدا ایستاد و در برابر جنگ نسل‌کشی ایستاد. او با جلوگیری از رساندن غذا و آب و مایحتاج به دو میلیون و پانصد هزار فلسطینی مخالفت کرد. او همچنین از علمایی که تسلیم شده و در برابر این جنگ آمریکایی ـ اسرائیلی علیه تمام منطقه و علیه ایران سر فرود آورده‌اند، انتقاد کرد؛ ایران هم در کنار مسئله فلسطین و مقاومت فلسطین ایستاد. مسئله این است. این همان چیزی است که جرم سلطنت عمان محسوب می‌شود. عمان در کنار نوار غزه ایستاد و هرگز تردید نکرد و به شیخ احمد الخلیلی نیز آزادی کامل داد تا از ملت فلسطین حمایت کند.