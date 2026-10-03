وزیر میراث‌فرهنگی در دیدار با سفیر پاکستان در ایران، پیشنهاد تدوین نقشه‌راه پنج‌ساله برای توسعه همکاری‌های فرهنگی و گردشگری ایران و پاکستان را مطرح کرد و گفت: روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور زمانی عمق بیشتری پیدا می‌کند که بر بستر روابط تاریخی و فرهنگی دو ملت استوار باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدرضا صالحی‌امیری در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد با عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، دیدار و درباره راه‌های توسعه و تعمیق مناسبات فرهنگی، تاریخی و گردشگری دو کشور گفت‌وگو کرد.

صالحی‌امیری در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی و اشتراکات گسترده فرهنگی میان ایران و پاکستان اظهار کرد: روابط سیاسی و اقتصادی ایران و پاکستان زمانی معنا و عمق بیشتری پیدا می‌کند که بر بستر روابط تاریخی و فرهنگی دو ملت استوار باشد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: شخصا به حوزه پاکستان علاقه‌مند هستم و این کشور یکی از حوزه‌های مطالعاتی من بوده است.

او با تاکید بر ضرورت تثبیت و بازآفرینی پیوندهای فرهنگی میان دو ملت گفت: ما باید روابط عمیق فرهنگی ایران و پاکستان را تثبیت کنیم و معتقدم به دلیل قرابت‌های فرهنگی موجود، ظرفیت همکاری‌های مشترک دو کشور بسیار بیشتر از سطح کنونی است.

صالحی‌امیری با بیان اینکه روابط فرهنگی دو ملت دارای بنیانی عمیق‌تر و ماندگارتر از مناسبات سیاسی است، تصریح کرد: روابط فرهنگی دو ملت ریشه‌دارتر از روابط سیاسی است و نباید روابط فرهنگی و تاریخی دو ملت دچار گسست شود. این پیوندهای فرهنگی، سرمایه‌ای تاریخی برای ایران و پاکستان است.

وزیر میراث‌فرهنگی یادآور شد: از زمان استقلال پاکستان تاکنون، جامعه فرهنگی ایران همواره تحولات فرهنگی و اجتماعی این کشور را دنبال کرده و پاکستان در فرهنگ و مناسبات منطقه‌ای ایران جایگاه خاصی دارد.

نقشه‌راه پنج‌ساله همکاری‌های فرهنگی و گردشگری ایران و پاکستان تدوین شود

صالحی‌امیری در ادامه، عبور از مناسبات مقطعی و حرکت به سمت همکاری‌های برنامه‌محور و قابل اجرا را ضروری دانست و پیشنهاد کرد ایران و پاکستان برای توسعه همکاری‌های مشترک، یک برنامه راهبردی و نقشه‌راه پنج‌ساله تدوین کنند.

او گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که یک رودمپ پنج‌ساله در حوزه‌های فرهنگی و گردشگری تدوین کنیم و گام‌به‌گام در مسیر اجرای آن پیش برویم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، آشنایی متقابل دو ملت با ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی یکدیگر را یکی از مهم‌ترین اهداف همکاری‌های پیش‌رو عنوان کرد و گفت: رسالت ما این است که دو ملت را با فرهنگ و تمدن یکدیگر آشنا کنیم.

صالحی‌امیری افزود: در پاکستان علاقه‌مندان زیادی به حوزه‌های فرهنگی، مذهبی و گردشگری وجود دارند و ایران نیز از ظرفیت‌های متنوع گردشگری برخوردار است که می‌تواند برای مردم پاکستان معرفی شود.

او با اشاره به تنوع ظرفیت‌های گردشگری ایران گفت: ایران از طبیعت و ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی، دریایی، ورزشی و سایر اشکال گردشگری برخوردار است و می‌توانیم این ظرفیت‌ها را به شکل مشترک در پاکستان معرفی کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های اثرگذار را یکی از نخستین گام‌های عملی در این مسیر دانست و اظهار کرد: در گام نخست باید از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های اثرگذار این حوزه استفاده کنیم. می‌توانیم از افرادی که میلیون‌ها دنبال‌کننده دارند دعوت کنیم تا از ظرفیت‌های گردشگری ایران بازدید کنند و تجربه خود را با مخاطبانشان به اشتراک بگذارند.

او همچنین بر ضرورت تقویت پیوند میان بخش‌خصوصی گردشگری دو کشور تاکید کرد و گفت: در گام بعدی باید ارتباط میان آژانس‌های گردشگری دو کشور تقویت شود تا زمینه طراحی و اجرای تورهای مشترک و تبادل گردشگر میان ایران و پاکستان فراهم شود.

صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به اهمیت روایت واقعی از ظرفیت‌های ایران افزود: تصویری که در بخش‌هایی از جهان از ایران ارائه می‌شود، تصویری از کشوری است که درگیر جنگ است، در حالی که بخش عمده‌ای از کشور در شرایط عادی قرار دارد و این مسئله نباید مانعی برای حضور گردشگران باشد.

او ادامه داد: ما باید این تصویر را از طریق حضور گردشگران و فعالان رسانه‌ای تغییر دهیم. ایرانیانی که به پاکستان سفر می‌کنند و پاکستانی‌هایی که به ایران می‌آیند، می‌توانند با مشاهده واقعی ظرفیت‌های دو کشور، تصویر جدیدی از ایران و پاکستان ایجاد کنند.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت بررسی سهم پاکستان از بازار گردشگری ایران گفت: بخش قابل توجهی از گردشگران ایرانی به ترکیه و دیگر کشورهای همسایه سفر می‌کنند و باید بررسی کنیم چرا پاکستان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان گردشگری، سهم کمتری از این بازار دارد.

صالحی‌امیری تاکید کرد: اگر این روند را آغاز کنیم، ایرانیانی که به پاکستان سفر می‌کنند و پاکستانی‌هایی که به استان‌های مختلف ایران می‌آیند، با ظرفیت‌های واقعی دو کشور آشنا خواهند شد و همین رفت‌وآمدها می‌تواند به شکل‌گیری تصویر جدیدی از ایران و پاکستان کمک کند.

او همچنین دیدارهای رسمی و تفاهم‌های اجرایی را مقدمه‌ای برای تسهیل مناسبات دانست و گفت: دیدار رسمی میان مسئولان و دستیابی به تفاهم‌های اجرایی می‌تواند زمینه تسهیل مناسبات گردشگری و فرهنگی را فراهم کند.

از لاهور و پیشاور تا سیراف فرهنگی ایران و پاکستان؛ تعریف مسیر مشترک گردشگری و تمدنی

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده پاکستان برای ایرانیان، بر ضرورت طراحی برنامه‌های مشترک برای معرفی این ظرفیت‌ها تاکید کرد و گفت: پاکستان نقاط ناشناخته زیادی برای ایرانیان دارد. شهرهایی مانند لاهور و پیشاور و دیگر مناطق این کشور دارای ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی قابل توجهی هستند و می‌توان برای معرفی آنها برنامه‌های مشترک گردشگری و فرهنگی طراحی کرد.

صالحی‌امیری افزود: ما می‌توانیم یک مسیر گردشگری فرهنگی میان ایران و پاکستان تعریف کنیم و ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی دو کشور را در قالب یک برنامه مشخص به گردشگران معرفی کنیم.

او با اشاره به جایگاه فرهنگ و ادبیات در مناسبات دو کشور گفت: پاکستان از نظر فرهنگی و ادبی دارای شخصیت‌ها و ظرفیت‌های مهمی است که نه‌تنها در پاکستان بلکه در منطقه شناخته شده‌اند و می‌توانیم با همکاری مشترک، یک جریان فرهنگی و گردشگری ایجاد کنیم.

وزیر میراث‌فرهنگی تحقق این اهداف را نیازمند اراده سیاسی و اجرایی دولت‌ها دانست و اظهار کرد: تحقق این برنامه‌ها نیازمند اراده دولت‌هاست و من معتقدم این اراده وجود دارد. پس از دیدار مقامات دو کشور می‌توان اقدامات اجرایی را با جدیت بیشتری دنبال کرد.

صالحی‌امیری ادامه داد: در گفت‌وگو با معاون گردشگری نیز درباره هدف‌گذاری برای توسعه همکاری‌های گردشگری ایران و پاکستان صحبت کرده‌ایم و باید تلاش کنیم مسائل اقتصادی نیز در کنار توسعه روابط فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به وجود آثار و اسناد مرتبط با پاکستان در مجموعه‌های فرهنگی و موزه‌ای ایران گفت: ایران آثار و اسناد زیادی مرتبط با پاکستان دارد و حتی هدایایی که از سوی رؤسای جمهوری پاکستان به ایران اهدا شده، در مجموعه‌های موزه‌ای کشور نگهداری می‌شود.

صالحی‌امیری پیشنهاد برگزاری نمایشگاه متقابل ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی دو کشور را نیز مطرح کرد و گفت: می‌توان در تهران نمایشگاهی با محوریت ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی پاکستان برگزار کرد و در مقابل نیز پاکستان ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی ایران را برای مردم خود معرفی کند.

او افزود: علاوه بر نمایشگاه‌های فرهنگی، می‌توان از ظرفیت رسانه‌های دو کشور و شبکه‌های اجتماعی برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های ایران و پاکستان استفاده کرد و در نمایشگاه‌های یکدیگر نیز غرفه‌هایی برای معرفی این ظرفیت‌ها ایجاد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی در جمع‌بندی این رویکرد تصریح کرد: هدف نهایی این همکاری‌ها، ارتقای شناخت متقابل دو ملت، تقویت روابط فرهنگی و تاریخی و استفاده از ظرفیت گردشگری برای نزدیک‌تر شدن مردم ایران و پاکستان به یکدیگر است.

باید روابط ایران و پاکستان از سطح توافق‌ها به مرحله اقدام عملی برسد

در ادامه این دیدار، عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در ایران، با تاکید بر علاقه مردم پاکستان به شناخت بیشتر ایران امروز، گفت: مردم پاکستان علاقه‌مند هستند درباره زندگی امروز مردم ایران، وضعیت اقتصادی و تحولات این کشور بیشتر بدانند و در این زمینه ارتباطات زیادی وجود دارد، اما متاسفانه هنوز از ظرفیت کامل این ارتباطات استفاده نمی‌شود.

سفیر پاکستان افزود: تعداد زیادی ارتباط و رفت‌وآمد میان دو کشور وجود دارد، اما باید موانع موجود را از میان برداریم و این ارتباطات را بیشتر کنیم. یکی از زمینه‌های مهم در این حوزه، گردشگری است و باید تلاش کنیم مردم دو کشور با مقاصد مختلف گردشگری در ایران و پاکستان بیشتر آشنا شوند.

صدیقی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاهی با موضوع پاکستان در ایران خبر داد و گفت: ما در نظر داریم نمایشگاهی درباره پاکستان در ایران برگزار کنیم و امیدوارم بتوانیم افراد زیادی را برای حضور در این برنامه دعوت کنیم.

او با اشاره به تجربه خود در برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری اظهار کرد: در زمینه برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی و معرفی آثار هنری تجربه دارم. از سال ۲۰۱۰ میلادی، نخستین نمایشگاهی را که برگزار کردم در شهر جده بود. در آن نمایشگاه مجموعه‌ای از آثار خطاطی عربی را به نمایش گذاشتیم.

سفیر پاکستان همچنین از انتشار کتابی درباره آثار خطاطی عربی خبر داد و گفت: کتاب بسیار زیبایی از آثار خطاطی عربی در اختیار دارم که به فارسی ترجمه شده و اکنون در حال چاپ است. بسیار علاقه‌مند هستم که وزیر میراث‌فرهنگی ایران را برای افتتاح مراسم مربوط به این کتاب و مجموعه دعوت کنم.

صدیقی با اشاره به مجموعه آثار هنری و تاریخی در اختیار خود افزود: مجموعه‌ای از آثار مختلف هنری و تاریخی نیز دارم که برخی از این آثار به دوره پیش از اسلام در پاکستان بازمی‌گردد. در نظر دارم نمایشگاهی با عنوان «پاکستان در گذر زمان» برگزار کنم و در این نمایشگاه بخشی از تاریخ و فرهنگ پاکستان را از دوره‌های مختلف معرفی کنیم.

او پیشنهاد برگزاری نشست تخصصی همزمان با این نمایشگاه را مطرح کرد و گفت: خوشحال می‌شوم اگر در کنار این نمایشگاه، گفت‌وگویی با موضوع تاریخ و فرهنگ پاکستان، میراث‌فرهنگی این کشور و اشتراکات فرهنگی ایران و پاکستان داشته باشیم تا زمینه شناخت بیشتر دو ملت از یکدیگر فراهم شود.

توافق‌های ایران و پاکستان باید از متن اسناد به عرصه اجرا منتقل شود

سفیر پاکستان در ایران با تاکید بر ضرورت عملیاتی‌شدن توافق‌های موجود میان دو کشور اظهار کرد: تاکنون یادداشت‌ها و توافقنامه‌هایی میان دو کشور وجود داشته است، اما اکنون باید روی راه‌های عملی اجرای این توافق‌ها کار کنیم و به مرحله اقدام برسیم.

صدیقی با اشاره به ساختار فدرال پاکستان و ظرفیت همکاری میان مناطق مختلف دو کشور گفت: باید ارتباطات میان دو کشور را گسترش دهیم و مردم ایران و پاکستان را بیشتر با ظرفیت‌های یکدیگر آشنا کنیم.

سفیر پاکستان با اشاره به ظرفیت‌های بلوچستان پاکستان گفت: برای نمونه، در بلوچستان ظرفیت‌ها و زمینه‌های مختلفی برای همکاری وجود دارد. ما می‌توانیم این ظرفیت‌ها را به مسئولان و مردم ایران معرفی کنیم و زمینه همکاری میان مناطق مختلف دو کشور را فراهم کنیم.

صدیقی تاکید کرد: نباید همکاری‌های دو کشور فقط به تبادل هیئت‌های رسمی میان ایران و پاکستان محدود شود. باید ارتباطات پایدار میان نهادها، استان‌ها، ایالت‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و گردشگری و مردم دو کشور شکل بگیرد.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای ادامه رایزنی‌ها با مسئولان حوزه گردشگری ایران و پاکستان خبر داد و گفت: پیشنهادی که مطرح کرده‌ام این است که در همین هفته یا هفته آینده با معاون وزیر میراث‌فرهنگی دیداری داشته باشم و تا آن زمان نیز رایزنی‌های خود را با مسئولان گردشگری پاکستان انجام خواهم داد تا بتوانیم موضوعات مطرح‌شده را به شکل عملی دنبال کنیم.

سفیر پاکستان در پایان با تاکید بر ضرورت تبدیل گفت‌وگوهای فرهنگی و گردشگری به برنامه‌های اجرایی گفت: ما اهداف بلند و مهمی را تعریف کرده‌ایم و امیدوارم در ملاقات هفته آینده بتوانیم به یک تفاهم مشخص برسیم و کار را به صورت عملی آغاز کنیم.

صدیقی تصریح کرد: هدف ما این است که ارتباطات ایران و پاکستان را از سطح توافق‌ها و گفت‌وگوها به مرحله اقدامات عملی برسانیم و زمینه شناخت و ارتباط بیشتر دو ملت را فراهم کنیم.