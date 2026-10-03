قهرمان آسیا در سال ۲۰۲۶ موفق شد مدال طلای بازی‌های آسیایی را نیز به نام خود ثبت کند تا پرونده تکواندو در این بازی‌ها با سه طلا و یک برنز بسته شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، آرین سلیمی در مبارزه پایانی وزن ۸۰+ کیلوگرم به مصاف «ماولونوف» از ازبکستان رفت و با کسب پیروزی در این مبارزه موفق به کسب مدال طلا شد.

این سومین شکست متوالی حریف ازبکستانی برابر آرین سلیمی بود.

سلیمی در مسابقات امروز دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس با پیروزی برابر «تانگ هائو «و «محمد اعلا» از اردن راهی دیدار نهایی شده بود

بنابراین پرونده تیم ملی تکواندو ایران در این مسابقات با ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز بسته شد. ساغر مرادی و آرین سلیمی ۲ مدال طلا، مهدی حاج موسایی مدال نقره و فاطمه احمدی هم یک مدال برنز برای تیم ملی تکواندو در این بازی‌ها کسب کردند.

مرتضی زنده دل، یاسیمن لیموچی، ابوالفضل زندی، امیرسینا بختیاری، ساینا کریمی و ناهید کیانی از دور رقابت‌ها حذف شده‌اند.